Sau sinh mổ, mẹ dành phần lớn thời gian để chăm sóc em bé. Những cữ bú nối tiếp nhau, những lần thay tã, dỗ con ngủ và cả những đêm thức giấc liên tục khiến lịch sinh hoạt của mẹ gần như xoay quanh một người nhỏ bé.

Điều đó không có nghĩa mẹ thiếu quan tâm đến bản thân. Khi phần lớn thời gian và năng lượng đều dành cho con, những nhu cầu hồi phục của mẹ rất dễ bị bỏ quên. Một lộ trình chăm sóc đơn giản, dễ nhớ và có thể thực hiện trong sinh hoạt thường ngày sẽ giúp mẹ duy trì sự quan tâm dành cho chính mình.

Vết mổ đã liền da, hành trình chăm sóc sẹo vẫn tiếp tục

Sau sinh mổ, vết thương trải qua quá trình hồi phục để các mép da khép lại. Tuy nhiên, khi bề mặt da đã liền, mô sẹo bên dưới vẫn tiếp tục thay đổi. Các sợi collagen được hình thành và sắp xếp lại trong nhiều tháng. Trong giai đoạn này, sẹo có thể thay đổi về màu sắc, độ dày, độ mềm và cảm giác trên da.

Một số mẹ nhận thấy đường sẹo dần phẳng và nhạt màu. Ở những trường hợp khác, sẹo có thể trở nên dày, cứng, đỏ hoặc gây ngứa. Do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như cơ địa, vị trí vết mổ, sức căng tại vùng da và quá trình hồi phục của từng người.

Vì vậy, chăm sóc sau sinh mổ không nên dừng lại ở thời điểm vết thương khép miệng. Khi đã đủ điều kiện sử dụng sản phẩm quản lý sẹo, mẹ có thể trao đổi với chuyên gia để lựa chọn phương pháp phù hợp và duy trì chăm sóc trong những tháng tiếp theo.

Với những mẹ bận rộn, một quy trình có thể duy trì lâu dài thường hữu ích hơn một quy trình có quá nhiều bước. Rejuvaskin phát triển hai dạng sản phẩm silicone y tế để hỗ trợ quản lý sẹo: Rejuvasil Silicone Gel và Scar FX Silicone Sheeting.

Rejuvasil Silicone Gel: Chăm sóc sẹo với dạng gel dễ sử dụng

Rejuvasil Silicone Gel là sản phẩm silicone dạng gel dành cho vùng sẹo đã liền thương. Sản phẩm chứa silicone y tế cùng các thành phần như vitamin C, emu oil và squalane.

Silicone tạo một lớp màng trên bề mặt sẹo, góp phần duy trì độ ẩm và hỗ trợ môi trường thuận lợi cho quá trình quản lý sẹo. Dạng gel giúp mẹ dễ thoa lên đường sẹo, kể cả những vùng có hình dạng hoặc vị trí khó sử dụng miếng dán.

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Trong sinh hoạt ban ngày, mẹ có thể chủ động sử dụng sản phẩm sau khi vệ sinh vùng sẹo và làm khô da. Thoa lượng gel lượng phù hợp, để khô trước khi mặc quần áo hoặc tiếp xúc với các vật dụng khác. Tần suất sử dụng cần theo hướng dẫn của sản phẩm.

Scar FX Silicone Sheeting: Dạng miếng dán cho thời gian nghỉ ngơi

Scar FX Silicone Sheeting là miếng dán silicone y tế được thiết kế để tiếp xúc trực tiếp với vùng sẹo đã liền kín. Khác với dạng gel, miếng dán duy trì một lớp silicone bao phủ trên bề mặt sẹo trong thời gian sử dụng.

Lớp silicone giúp duy trì độ ẩm tại vùng sẹo, hỗ trợ quá trình quản lý sẹo phì đại và sẹo lồi. Dạng miếng dán có thể phù hợp với mẹ muốn chăm sóc vùng sẹo trong thời gian nghỉ ngơi, khi ít phải di chuyển hoặc thay đổi trang phục.

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Lộ trình chăm sóc sẹo trong 60 - 90 ngày đầu

Trong 60-90 ngày đầu kể từ khi bắt đầu quản lý sẹo, việc duy trì thói quen chăm sóc và theo dõi những thay đổi của vùng sẹo có thể giúp mẹ chủ động hơn trong quá trình hồi phục. Đây là khoảng thời gian theo dõi ban đầu, không phải giới hạn cho toàn bộ quá trình trưởng thành của sẹo.

Mẹ có thể hình dung lịch chăm sóc theo nhịp sinh hoạt như sau:

Buổi sáng: Sau khi vệ sinh vùng sẹo và lau khô, mẹ thoa Rejuvasil Silicone Gel theo hướng dẫn. Chờ gel khô trước khi mặc quần áo.



Trong ngày: Duy trì tần suất thoa gel theo hướng dẫn sử dụng. Mẹ có thể lựa chọn thời điểm thuận tiện trong những khoảng nghỉ giữa các hoạt động chăm sóc em bé.



Buổi tối: Khi đã vệ sinh vùng sẹo, mẹ có thể sử dụng Scar FX Silicone Sheeting nếu sản phẩm phù hợp với tình trạng da và được hướng dẫn sử dụng. Thực hiện đúng thời gian đeo, tháo và vệ sinh miếng dán theo hướng dẫn.



Việc sử dụng luân phiên hai sản phẩm trong cùng một ngày cần được nhân viên y tế tư vấn, đồng thời phải phù hợp với hướng dẫn chính thức của từng sản phẩm. Không tự ý chồng hai sản phẩm lên nhau hoặc thay đổi tần suất sử dụng để rút ngắn thời gian chăm sóc.

Điều quan trọng là mẹ không cần cố gắng thực hiện một quy trình phức tạp. Hãy chọn cách chăm sóc phù hợp, duy trì đều đặn và kiểm tra tình trạng vùng sẹo trong các lần tái khám.

Khi nào mẹ cần được chuyên gia kiểm tra?

Trong quá trình hồi phục, mẹ nên chú ý phân biệt dấu hiệu bất thường của vết mổ với những thay đổi của sẹo.

Đối với vết mổ, nếu vùng da quanh vết mổ sưng nóng, đỏ tăng dần, đau nhiều hơn, chảy dịch bất thường hoặc có mùi khó chịu, mẹ cần liên hệ cơ sở y tế để được kiểm tra. Nếu kèm sốt hoặc cảm thấy cơ thể mệt bất thường, cần được đánh giá y tế sớm.

Khi vết mổ đã liền, mẹ nên trao đổi với chuyên gia nếu sẹo dày lên, cứng, ngứa hoặc đau kéo dài, đặc biệt khi mô sẹo phát triển vượt ra ngoài đường mổ. Đây có thể là biểu hiện của sẹo phì đại hoặc sẹo lồi và cần được đánh giá để lựa chọn phương pháp quản lý phù hợp.

Các sản phẩm silicone hỗ trợ quản lý sẹo không thay thế việc thăm khám, chẩn đoán hay điều trị chuyên khoa khi có dấu hiệu bất thường.

Nếu mẹ đang băn khoăn khi nào có thể bắt đầu chăm sóc sẹo, hãy hỏi chuyên gia trong lần tái khám gần nhất. Khi đã được xác nhận đủ điều kiện, mẹ có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp và duy trì theo hướng dẫn.

Bởi bên cạnh hành trình lớn lên của con, hành trình hồi phục của mẹ cũng cần được quan tâm.