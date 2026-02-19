Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lở tuyết chết chóc nhất California khiến 8 người thiệt mạng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
19/02/2026 07:16 GMT+7

Các nhà chức trách bang California (Mỹ) ngày 18.2 xác nhận 8 người thiệt mạng sau trận lở tuyết tại dãy núi Sierra Nevada, ngoài ra 1 người mất tích.

Theo AP ngày 19.2, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể của 8 người trượt tuyết gần hồ Tahoe ở California, trong khi đang tìm kiếm 1 người mất tích, sau trận lở tuyết chết chóc nhất từng được ghi nhận tại California.

Nhóm những người trượt tuyết đang có chuyến dã ngoại 3 ngày thì trận lở tuyết quét qua dãy núi Sierra Nevada hôm 17.2. Có 6 người trong đoàn gồm 15 người đã được giải cứu. Những người sống sót đã trú ẩn trong khu ở tạm và dùng định vị khẩn cấp để kêu gọi cứu hộ.

Lở tuyết chết chóc nhất California khiến 8 người thiệt mạng- Ảnh 1.

Đội cứu hộ trên đường giải cứu những nạn nhân trận lở tuyết ở California ngày 17.2

ẢNH: VĂN PHÒNG CẢNH SÁT TRƯỞNG HẠT NEVADA

Công tác cứu hộ cũng gặp khó khăn khi cơn bão mùa đông ảnh hưởng phức tạp đến California, khiến tuyết rơi dày và có nguy cơ xảy ra thêm trận lở tuyết khác. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Nevada ra thông cáo nêu rằng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đội cứu hộ phải mất vài giờ để tiếp cận những người sống sót và đưa họ đến nơi an toàn. Nhân viên cứu hộ ban đầu dùng ván trượt, tuy nhiên sau đó đã đổi sang xe chuyên dụng đi trên tuyết để tránh nguy cơ có thêm thương vong từ trận lở tuyết khác.

“Tôi cho rằng gọi đây là ‘điều kiện thời tiết khắc nghiệt’ đã là nói giảm”, Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng hạt Nevada Shannan Moon nói trong họp báo ngày 18.2.

Vụ lở tuyết xảy ra trong thời điểm nhiều khu vực tại bắc California đã ban hành cảnh báo bão tuyết, với dự báo tuyết rơi dày ở các vùng cao của dãy Sierra Nevada. Đây cũng là trận lở tuyết chết chóc nhất nước Mỹ trong 45 năm qua, sau tai nạn năm 1981 tại bang Washington khiến 11 nhà leo núi thiệt mạng.

Thống đốc California Gavin Newsom đã được báo cáo về vụ tuyết lở và cho biết chính quyền tiểu bang đã phối hợp với lực lượng địa phương để tìm kiếm cứu nạn. Theo Trung tâm dự báo tuyết lở quốc gia Mỹ, mỗi mùa đông có khoảng 25 - 30 thiệt mạng do những trận lở tuyết.

