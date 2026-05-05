Lo vé máy bay tăng vọt sau sự sụp đổ của 'biểu tượng hàng không giá rẻ'

Sự kiện Spirit Airlines chính thức ngừng hoạt động vào 2.5 sau khi nỗ lực cứu vãn bằng gói cứu trợ 500 triệu USD thất bại, đã mở ra một kỷ nguyên mới cho các "ông lớn" ngành hàng không.

Những quầy làm thủ tục không còn nhân viên của Spirit Airlines ở sân bay Fort Lauderdale-Hollywood (bang Florida, Mỹ) ngày 2.5 ẢNH: AFP

Theo CNBC, chỉ vài giờ sau khi Spirit Airlines sụp đổ, đồng nghĩa hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt, các đối thủ của hãng hàng không này đã công bố kế hoạch bay mới. Thực tế, các hãng hàng không đã chuẩn bị trong nhiều tháng cho việc điều chỉnh mạng lưới đường bay khi khả năng Spirit đóng cửa ngày càng rõ ràng.

Động thái nhanh chóng này cho thấy các hãng đang cạnh tranh gay gắt để giành lấy những tài sản giá trị của Spirit, như cổng ra máy bay và cơ sở dữ liệu khách hàng - những người giờ đây có ít lựa chọn hơn khi đặt vé.

Theo các nhà phân tích, sự vắng mặt của Spirit Airlines không đơn thuần là mất đi một hãng bay, mà là mất đi "mỏ neo" kìm giữ mặt bằng giá vé trên toàn thị trường. Chuyên gia phân tích hàng không Brandon Oglenski từ Barclays đã nhấn mạnh trên CNBC rằng: "Sự biến mất của một lượng lớn ghế cung ứng giá rẻ sẽ mang lại quyền định giá cực lớn cho các đối thủ còn lại". Ông dự báo rằng các hãng hàng không truyền thống như United, American và Delta sẽ là những người hưởng lợi trực tiếp nhất khi không còn phải chạy đua hạ giá để đối phó với mô hình "vé siêu rẻ" của Spirit.

Cụ thể hơn, tác động này sẽ giáng một đòn mạnh vào túi tiền người tiêu dùng ngay trước mùa du lịch cao điểm. Trong cuộc trao đổi trên chương trình của CNBC, các nhà phân tích từ Cirium chỉ ra rằng, tại những thị trường trọng điểm mà Spirit từng thống trị như Florida hay các tuyến đi Mỹ Latinh, giá vé có khả năng tăng vọt từ 20 - 25%.

Sự ra đi của Spirit đã dọn sạch "áp lực cạnh tranh" - thứ vốn buộc các hãng lớn phải duy trì hạng vé Basic Economy ở mức thấp. Thay vì giảm giá để thu hút khách, các hãng này được dự báo sẽ tận dụng sự khan hiếm nguồn cung để tối ưu hóa lợi nhuận, khiến giấc mơ bay giá rẻ của hàng triệu hành khách dần trở nên xa xỉ trong bối cảnh chi phí nhiên liệu thế giới vẫn đang ở mức cao kỷ lục.



