Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Câu chuyện du lịch

Lo vé máy bay tăng vọt sau sự sụp đổ của 'biểu tượng hàng không giá rẻ'

Hà Mai
Hà Mai
05/05/2026 17:19 GMT+7

Sự sụp đổ đầy kịch tính của Spirit Airlines - hãng hàng không giá rẻ lớn hàng đầu nước Mỹ - được dự báo sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn tái định hình lại toàn bộ cấu trúc chi phí ngành hàng không xứ sở cờ hoa.

Sự kiện Spirit Airlines chính thức ngừng hoạt động vào 2.5 sau khi nỗ lực cứu vãn bằng gói cứu trợ 500 triệu USD thất bại, đã mở ra một kỷ nguyên mới cho các "ông lớn" ngành hàng không. 

Lo vé máy bay tăng vọt sau sự sụp đổ của 'biểu tượng hàng không giá rẻ'- Ảnh 1.

Những quầy làm thủ tục không còn nhân viên của Spirit Airlines ở sân bay Fort Lauderdale-Hollywood (bang Florida, Mỹ) ngày 2.5

ẢNH: AFP

Theo CNBC, chỉ vài giờ sau khi Spirit Airlines sụp đổ, đồng nghĩa hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt, các đối thủ của hãng hàng không này đã công bố kế hoạch bay mới. Thực tế, các hãng hàng không đã chuẩn bị trong nhiều tháng cho việc điều chỉnh mạng lưới đường bay khi khả năng Spirit đóng cửa ngày càng rõ ràng. 

Động thái nhanh chóng này cho thấy các hãng đang cạnh tranh gay gắt để giành lấy những tài sản giá trị của Spirit, như cổng ra máy bay và cơ sở dữ liệu khách hàng - những người giờ đây có ít lựa chọn hơn khi đặt vé. 

Theo các nhà phân tích, sự vắng mặt của Spirit Airlines không đơn thuần là mất đi một hãng bay, mà là mất đi "mỏ neo" kìm giữ mặt bằng giá vé trên toàn thị trường. Chuyên gia phân tích hàng không Brandon Oglenski từ Barclays đã nhấn mạnh trên CNBC rằng: "Sự biến mất của một lượng lớn ghế cung ứng giá rẻ sẽ mang lại quyền định giá cực lớn cho các đối thủ còn lại". Ông dự báo rằng các hãng hàng không truyền thống như United, American và Delta sẽ là những người hưởng lợi trực tiếp nhất khi không còn phải chạy đua hạ giá để đối phó với mô hình "vé siêu rẻ" của Spirit.

Cụ thể hơn, tác động này sẽ giáng một đòn mạnh vào túi tiền người tiêu dùng ngay trước mùa du lịch cao điểm. Trong cuộc trao đổi trên chương trình của CNBC, các nhà phân tích từ Cirium chỉ ra rằng, tại những thị trường trọng điểm mà Spirit từng thống trị như Florida hay các tuyến đi Mỹ Latinh, giá vé có khả năng tăng vọt từ 20 - 25%. 

Sự ra đi của Spirit đã dọn sạch "áp lực cạnh tranh" - thứ vốn buộc các hãng lớn phải duy trì hạng vé Basic Economy ở mức thấp. Thay vì giảm giá để thu hút khách, các hãng này được dự báo sẽ tận dụng sự khan hiếm nguồn cung để tối ưu hóa lợi nhuận, khiến giấc mơ bay giá rẻ của hàng triệu hành khách dần trở nên xa xỉ trong bối cảnh chi phí nhiên liệu thế giới vẫn đang ở mức cao kỷ lục.


Tin liên quan

Vì sao Sun Group đầu tư sân bay Phan Thiết?

Vì sao Sun Group đầu tư sân bay Phan Thiết?

Sự kiện khởi công Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết vào những ngày tháng 4 lịch sử không chỉ là dấu mốc hạ tầng quan trọng của thủ phủ du lịch Nam Trung bộ. Với giới quan sát, đây là câu trả lời đanh thép cho chiến lược bền bỉ của Sun Group: Gác lợi ích trước mắt, đánh thức những vùng đất tiềm năng và hoàn thiện khát vọng đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

Vé máy bay giá vé máy bay Spirit Airlines
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận