Loại bỏ biến chứng trong nâng mũi nếu biết 3 điều này

Không lạm dụng sụn nhân tạo cố kéo dài đầu mũi

Xưa nay ta cứ nghĩ mũi ngắn thì đặt sụn vào đẩy đầu mũi dài ra, điều này hoàn toàn sai lầm. Sụn nhân tạo có tính chất bào mòn da khi đặt sụn nhân tạo vào cả sóng và đầu mũi thì qua thời gian phần sụn sẽ tụt xuống, giá đỡ cho sụn nhân tạo lúc này là lớp da đầu mũi mỏng manh nên sẽ dễ dàng dẫn đến hiện tượng mỏng, lộ sóng, bóng đỏ, thủng da đầu mũi. Mấu chốt duy nhất để có thể kéo dài đầu mũi ngắn một cách an toàn là sử dụng sụn vách ngăn.

Và để giải quyết tình trạng này, trước tiên chúng ta phải được sự thăm khám kỹ càng của bác sĩ để biết tài nguyên mũi của chúng ta ở mức độ nào, nền mũi của chúng ta sẽ phù hợp với phương pháp nào. Đây là bước hết sức quan trọng mà chị em cần phải chú ý, vì nếu cố sức sử dụng phương pháp nâng mũi không phù hợp với cấu trúc mũi nền sẽ dễ dàng gây ra tình trạng biến chứng không mong muốn.

Không lạm dụng sụn tai để nâng cao sống mũi

Nhiều người thường nghĩ chỉ cần dùng sụn tự thân làm mũi là tốt, nhưng quên mất rằng: sụn tai cũng là sụn tự thân nhưng lại có tính chất co rút, chỉ phù hợp cho phần đầu mũi giúp bao bọc bảo vệ đầu mũi, nếu dùng cho cả phần sống mũi qua thời gian sụn co rút lại gây nhăn nhúm, biến dạng dáng mũi như nhiều người thường gặp. Đây chính là khuyết điểm của phương pháp nâng mũi đời đầu này.

Và để cấu thành nên một dáng mũi đẹp thì trụ mũi phải vững chắc, da mũi không có dấu hiệu sưng hay tấy đỏ:

Trụ mũi: quyết định độ cao của mũi. Muốn tạo dáng mũi càng cao thì trụ mũi càng phải chắc.

Da mũi: Quyết định độ đẹp của mũi. Da mũi mỏng là nguyên nhân dẫn đến lộ sóng, bóng đỏ sau một thời gian nâng mũi. Vì vậy, để sở hữu dáng mũi đẹp bền lâu thì da mũi phải dày và khỏe.

Với những trường hợp da mũi quá mỏng không nên nâng mũi khi không có vật liệu hỗ trợ

Theo cơ địa tự nhiên có rất nhiều người có vùng da mũi rất mỏng, nếu như nâng mũi không có vật liệu đệm do bác sĩ chỉ định sẽ dễ bị bóng đỏ, lộ sóng, do đó với những trường hợp này cần được kết hợp với các loại vật liệu hỗ trợ, đó là các loại tế bào được chiết xuất từ da người có độ tương thích cao với cơ thể, đảm bảo tính an toàn và lâu dài.

Trước đây, với chuyên môn là một bác sĩ thẩm mỹ ThS-BS Nguyễn Tiến Huy đã từng tiếp nhận nhiều ca nâng mũi vô cùng oái oăm. Đó chính là nâng mũi, nhưng không sử dụng vật liệu hỗ trợ, để cho chất liệu độn tiếp xúc trực tiếp với da thịt. Điều này lâu dần tạo nên sự ma sát giữa chất liệu độn và da mũi, khiến da mũi dần bị bào mòn theo thời gian.

Đây cũng là điều mà Thạc sỹ - Bác sỹ Nguyễn Tiến Huy luôn nhắn nhủ, làm đẹp là không được sơ sài, không được tiết kiệm vì không những ảnh hưởng đến nhan sắc mà phẫu thuật thẩm mỹ còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Với công nghệ nâng mũi cấu trúc Fascia sử dụng cân cơ thái dương tự thân làm vật liệu hỗ trợ để có thể giúp nâng cao nền mũi lên tối đa nhưng vẫn loại bỏ được hoàn toàn tình trạng co rút sụn cũng như tuột sống hay lộ sống, bóng đỏ.

Là một trong những địa chỉ làm đẹp uy tín được nhiều chị em lựa chọn, SaiGon Venus luôn mang lại những dịch vụ làm đẹp tốt và hiện đại. Với bàn tay tài hoa của ThS-BS Nguyễn Tiến Huy chắc chắn sẽ giúp chị em sở hữu ngay vẻ đẹp như ý. PHÒNG KHÁM CK PTTM SAIGON VENUS - NƠI SẮC ĐẸP THĂNG HOA Hotline: 0941 30 22 33

Địa chỉ: 702/2 đường Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM

Website: http://thammysaigonvenus.vn/