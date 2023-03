Loại bỏ iPhone mini là quyết định đúng đắn của Apple

Theo SlashGear, sau khi iPhone 12 mini ra mắt, iPhone mini tiếp tục được Apple duy trì vào năm 2021 khi giới thiệu iPhone 13 mini với cải tiến về pin và một số tính năng khác. Nhưng sau 2 năm, số lượng người mua những chiếc iPhone màn hình nhỏ này ngày một ít đi. Mặc dù Apple chưa bao giờ công khai thừa nhận doanh số kém của iPhone mini nhưng dữ liệu từ CIRP cho thấy iPhone 12 mini chỉ chiếm 5% tổng doanh số iPhone ở Mỹ, và con số thậm chí thấp hơn nữa với iPhone 13 mini khi chiếm chưa đến 3% tổng doanh số dòng iPhone 13.



Bất chấp doanh số không như kỳ vọng, iPhone 14 Plus vẫn bán chạy hơn iPhone mini REUTERS

Với doanh số kém cỏi, không ngạc nhiên khi Apple hủy bỏ iPhone 14 mini vào năm 2022. Nhưng điều bất ngờ là công ty đã quyết định thay iPhone 14 mini bằng iPhone 14 Plus - một phiên bản lớn hơn của iPhone 14 tiêu chuẩn. Quyết định này đã được chứng minh là mang lại hiệu quả khi iPhone 14 Plus thành công hơn nhiều so với dòng iPhone mini, bất chấp báo cáo ban đầu cho thấy doanh số iPhone 14 Plus không cao như kỳ vọng của Apple.

Cụ thể, báo cáo từ Display Supply Chain Consultants (DSCC) chỉ ra doanh số iPhone 14 Plus dễ dàng vượt qua con số mà dòng iPhone mini đạt được. Số liệu thống kê về iPhone 14 Plus cho thấy doanh số tăng 59% so với iPhone 13 mini. Dữ liệu cũng chỉ ra mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn có doanh số tốt hơn một chút so với tiền nhiệm của nó khi sản lượng tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất chấp những mức tăng này, doanh số iPhone 14 Plus vẫn còn mờ nhạt so với các mẫu iPhone hàng đầu. Các sản phẩm mang lại doanh thu chính cho Apple tiếp tục là các mẫu iPhone 14 Pro và 14 Pro Max khi doanh số tăng lần lượt là 22% và 23% so với cùng kỳ năm trước đó. Dữ liệu DSCC cũng cho thấy iPhone 14 Pro Max là mẫu iPhone phổ biến nhất, chiếm 36% tổng doanh số dòng iPhone 14.

iPhone 14 Pro đứng vị trí thứ hai với 28% doanh số, tiếp theo là iPhone 14 tiêu chuẩn chiếm 25%. Mặc dù hoạt động tốt hơn iPhone mini, nhưng iPhone 14 Plus lại là mẫu iPhone 14 bán kém nhất, chỉ chiếm 11% sản lượng xuất xưởng.