Loại collagen nào đang được tìm mua nhiều hàng đầu hiện nay?

Top 3 sản phẩm collagen được tìm mua nhiều hiện nay

Dưới đây là top 3 sản phẩm collagen được đánh giá cao và người dùng tìm mua nhiều hiện nay. Cùng tìm hiểu xem đó là những sản phẩm collagen nào nhé!

1. Bột uống bổ sung collagen giúp trẻ hóa làn da Codeage Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder

Top 1 là sản phẩm collagen đến từ thương hiệu nổi tiếng Codage của nước Mỹ. Bột uống collagen Codeage Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder bổ sung 5 loại collagen thủy phân I, II, III, V và X giúp làn da căng sáng, mịn màng, giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi, giảm chảy xệ, thu nhỏ lỗ chân lông, giảm dầu nhờn, hạn chế mụn và làm giảm vết thâm, sẹo. Đồng thời, bổ sung dưỡng chất giúp sụn khớp linh hoạt, giảm khô cứng khớp, đau khớp và giúp tóc, móng trở nên chắc khỏe. Phù hợp với mọi đối tượng, nhất là những người sau 25 tuổi.

Thành phần chính: 18 loại Amino Acid cần thiết, đến từ 5 nguồn chất lượng nhất bao gồm: Collagen bò thủy phân cung cấp collagen type I, III; Nước hầm xương gà hữu cơ cung cấp collagen type II; Nước hầm xương bò hữu cơ cung cấp collagen type I, II, III; Collagen thủy phân từ cá tuyết, cá hồng được đánh bắt tự nhiên ở Bắc Mỹ, cung cấp collagen type I, III; Collagen màng vỏ trứng cung cấp collagen type I, V, X.

Ưu điểm nổi bật:

Hiệu quả 9/10: Mỗi muỗng Codeage Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder sẽ bổ sung 9.000mg thủy ngân, peptide và 50mg sodium cùng 18 loại amino acid thiết yếu. Đặc biệt, collagen dạng peptide phân tử nhỏ và có khả năng hấp thu tốt khi vào cơ thể, không gây nóng trong người, nổi mụn hoặc đau dạ dày, đầy bụng, khó tiêu...

Độ lành tính 9.5/10: Sản phẩm chứa collagen từ các thành phần thiên nhiên (nước hầm gà, bò, cá thủy phân) không biến đổi gen, được đánh giá có độ lành tính cao. Đồng thời không chứa Carb và non - GMO, không chứa gluten, sữa, keto, low carb, chất bảo quản, chất tạo màu, tạo mùi. Cũng như đạt chứng nhận về chỉ số các kim loại nặng trong sản phẩm hoàn toàn đạt ngưỡng chuẩn.

Chi phí 8.5/10: Sản phẩm có giá niêm yết khoảng 1.750.000đ, mức giá này tương đối cao, nhưng có thể nói là "tiền nào của nấy", tương xứng với hiệu quả vượt trội mà sản phẩm mang lại. Vì vậy, bột uống collagen Codeage Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder vẫn được hàng triệu người Việt tin dùng.

Giá niêm yết chính hãng: 1.750.000đ/ 567g.

Cam kết hàng chính hãng và ưu đãi hấp dẫn cùng quà tặng trị giá 200.000đ tại đây: https://maihan.vn/codeage/bot-uong-bo-sung-collagen-giup-tre-hoa-da-hydrolyzed-multi-collagen-protein-powder.html

GPQC: 1831/2022/XNQC-ATTP

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

2. Nước đông trùng hạ thảo Hector Collagen Plus

Top 2 là sản phẩm collagen dạng nước đến từ thương hiệu Hector. Dù mới xuất hiện trên thị trường chưa lâu mà nước đông trùng hạ thảo Hector Collagen Plus đã được lòng chị em từ độ tuổi 35 trở lên với những hiệu quả vượt trội. Đây là sản phẩm kế thừa người chị đi trước với sự kết hợp hoàn hảo giữa đông trùng hạ thảo và collagen peptides, Hector Collagen Plus vừa giúp tái tạo làn da vừa tăng độ đàn hồi cho làn da săn chắc và mịn màng hơn. Nâng cấp hơn phiên bản trước là trong Hector Collagen Plus còn có sự kết hợp thêm của vi tảo và chiết xuất oliu làm mờ nám, giảm nếp nhăn cho làn da luôn trẻ trung và tươi sáng.

Thành phần chính: Collagen Peptides 5000mg, chiết xuất nấm đông trùng hạ thảo 400mg, chiết xuất vi tảo (astaxanthin 1%) 100mg, chiết xuất ô liu (2% hydroxytyrosol) 100mg, Hyaluronic Acid 18mg…

Ưu điểm nổi bật:

Tăng cường sức khỏe, bồi bổ cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch.

Hỗ trợ giảm lão hóa, làm đẹp da, giúp da sáng mịn, săn chắc.

Giảm nám, tàn nhang, đốm nâu.

Hỗ trợ tăng cường sinh lý nữ, điều hòa nội tiết tố.

Tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon ngủ ngon.

Hỗ trợ giảm cholesterol, tốt cho tim mạch.

Dạng nước tiện lợi, dễ sử dụng.

Hương vị thơm ngon, dễ uống.

Giá niêm yết chính hãng: 680.000đ/ Hộp 10 chai/ 50ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/hector/hector-collagen-plus-nuoc-nam-dong-trung-ha-thao.html

GPQC: 2391/2023/XNQC-ATTP

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

3. Nước uống bổ sung Collagen Nucos Spa 10000

Collagen Nucos Spa chứa hàm lượng Collagen tinh khiết được tinh chế dưới dạng phân tử thấp giúp hấp thụ vào cơ thể tốt. Sản phẩm nổi bật với khả năng ngăn ngừa lão hóa hiệu quả, bảo vệ làn da khỏi lão hóa. Collagen Nucos Spa dùng được cho người đủ 25 tuổi, người đang gặp các tình trạng như có nhiều nếp nhăn, chảy xệ, da bị mất đàn hồi…

Thành phần chính: Collagen Peptide (10.000mg), Vitamin C (500mg), Elastin (30mg), Vitamin E (25mg), Hyaluronic Acid (10mg).

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung collagen cho cơ thể, giúp da căng mịn, đàn hồi, giảm nếp nhăn, nám, tàn nhang.

Chống ô xy hóa, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

Giúp da sáng khỏe, đều màu.

Tăng cường sức khỏe cho tóc, móng, xương khớp.

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng.

Vị ngon, dễ uống. Dạng chai nhỏ gọn, tiện lợi mang theo

Hàm lượng collagen cao (10.000mg).

Giá niêm yết chính hãng: 1.790.000đ/ Hộp 10 chai/ 50ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 24% tại đây: https://maihan.vn/nucos/nuoc-uong-bo-sung-collagen-nucos-spa-hop-10-chai.html

GPQC: 7233/2019/ĐKSP

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.