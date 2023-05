Loại ma túy 'xác sống' được phát hiện gây chết người ở Anh

Anh Karl Warburton (43 tuổi, ở West Midlands, Anh) đã mất mạng vào tháng 5 năm ngoái do tác dụng của ma túy xylazine (còn gọi là thuốc "zombie”, thuốc "thây ma", thuốc "xác sống") kết hợp với các loại ma túy khác bao gồm heroin, fentanyl và cocaine, tờ Daily Mail đưa tin mới đây.

Đây là lần đầu tiên loại ma túy này được phát hiện bên ngoài Bắc Mỹ.

Anh Warburton được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở Smith's Wood, Birmingham vào tháng 5 năm ngoái, bao quanh là ma túy paraphanelia. Anh này đã chết vào tháng 5.2022, nhưng chỉ mới được công nhận là nạn nhân đầu tiên của Anh tử vong do thuốc xylazine, sau khi nghiên cứu được các nhà khoa học tại Đại học King's College London (Anh) công bố trong tuần trước.

Nghiên cứu đã sàng lọc tất cả các trường hợp tử vong do ma túy trong Chương trình Quốc gia về tử vong do lạm dụng chất kích thích của Anh đối với các trường hợp phát hiện do xylazine - và đã tìm thấy một trường hợp. Báo cáo về vụ việc đã được công bố trên tạp chí khoa học Journal of forensic and legal medicine.

Nạn nhân có tuổi thơ bất hạnh, đã chiến đấu với việc lạm dụng ma túy trong phần lớn cuộc đời và phải vật lộn để cai nghiện.

Cuộc điều tra đã xác nhận cái chết của anh liên quan đến ma túy.

Nạn nhân chết vì viêm phổi cấp tính do hít phải, một căn bệnh thường do hít phải chất độc. Và giấy chứng tử đã ghi rõ một phần nguyên nhân là do ma túy xylazine.

Ma túy xylazine là gì?

Xylazine là một loại thuốc an thần cho động vật, được Mỹ cho phép sử dụng cho động vật, nhưng đã tràn ngập thị trường thuốc bất hợp pháp của Mỹ, theo Daily Mail.

Loại thuốc này hoạt động bằng cách kích thích cơ bắp của động vật giãn ra và giảm đau. Nó làm giảm lượng chất dẫn truyền thần kinh norepinephrine và dopamine giải phóng vào hệ thống thần kinh trung ương.

Hiện có rất ít nghiên cứu về tác dụng của nó đối với con người.

Cục Quản lý Ma túy Mỹ cho biết xylazine có tác dụng sau vài phút và kéo dài đến 4 tiếng ở động vật. Không rõ ở người là bao lâu.



Trong nhiều trường hợp, nó khiến người dùng "nằm gục" khắp hang cùng ngõ hẻm trong nhiều giờ. Khi tỉnh lại, cảm giác hưng phấn từ ma túy đã giảm bớt, họ lại bắt đầu tiêm liều tiếp theo.

Loại ma túy này có thể khiến người dùng "nằm gục" khắp hang cùng ngõ hẻm trong nhiều giờ MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Tại sao gọi là thuốc "thây ma", thuốc "xác sống"?

Còn được gọi là thuốc "thây ma" hoặc thuốc "xác sống", nó khiến người dùng rơi vào trạng thái giống như thây ma và làm thối rữa da từ bên trong, gây ra những vết loét, thường cách xa chỗ tiêm. Các vết thương giống như "da thịt bị ăn từ trong ra ngoài", theo Daily Mail.

Nguyên nhân được cho là loại thuốc này gây ra mức độ viêm nhiễm cao trong cơ thể, khiến vết thương khó lành hơn.

Nó cũng có thể làm hỏng các mạch máu và làm suy yếu hệ miễn dịch, khiến nạn nhân dễ bị nhiễm trùng hơn.

Các tác dụng khác của thuốc bao gồm: mờ mắt, mất phương hướng, buồn ngủ và loạng choạng. Nó cũng có thể dẫn đến hôn mê, khó thở và huyết áp cao.

Nhiều bệnh nhân bị biến dạng bởi thuốc. Trong trường hợp vết thương bị nhiễm trùng và lan vào xương, có thể buộc phải cắt bỏ chi.

Thuốc cũng làm loét da "tiến triển và lan rộng" làm chết mô.

Loại thuốc này đã lan đến Los Angeles vào cuối năm ngoái. Cơ quan Quản lý Ma túy Mỹ đã đưa ra những cảnh báo khẩn cấp về loại thuốc này.