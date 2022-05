Loạn dưỡng sau chấn thương

Theo ThS-BS-CKI Đặng Khoa Học (Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Hệ thống BVĐK Tâm Anh), đó là biểu hiện của Hội chứng rối loạn dinh dưỡng, gọi tắt là loạn dưỡng, sau khi được điều trị chấn thương ở cổ chân. Nguyên nhân của tình trạng này là do biến chứng rối loạn cơ chế vận mạch thần kinh; do bất động lâu ngày ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu ở vùng bị chấn thương. Bên cạnh đó, nguyên nhân cũng có thể là do tập luyện không đúng cách, bao gồm tập quá sức hoặc không tập luyện. Ngoài ra, yếu tố tâm lý, lo lắng, khi chấn thương cũng có thể khiến người bệnh bị loạn dưỡng.

Khi bị loạn dưỡng, người bệnh sẽ có biểu hiện như: sưng đau cổ chân, mất cảm giác, rối loạn da và lông vùng cổ chân, teo cơ, cứng khớp... Người bệnh cũng có biểu hiện tăng canxi máu, loãng xương. Trong đó, sưng cổ chân, đau khi di chuyển như miêu tả của bạn là biểu hiện thường thấy của Hội chứng rối loạn dinh dưỡng.

Ở nhiều người, tình trạng sưng cổ chân này có thể kéo dài đến 3-4 tháng. Buổi sáng khi mới ngủ dậy thì giảm sưng, nhưng sau một ngày đi đứng, chân lại sưng lên nhiều. Các tổn thương khác do loạn dưỡng có thể kéo dài trong 4-6 tháng hoặc lâu hơn, nếu không có các biện pháp hỗ trợ.

Trong trường hợp tình trạng loạn dưỡng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng của khớp như gây cứng khớp, hạn chế đi lại, lâu dần dễ dẫn đến loãng xương, thậm chí gãy xương bệnh lý cho người bệnh.

Để giảm các triệu chứng khó chịu này, bạn nên nằm kê cao chân bất kỳ khi nào có thể, băng ép nhẹ cẳng bàn chân hoặc mang vớ. Có thể kết hợp chườm đá sau mỗi ngày, nhất là khi đi lại nhiều.





Nhằm xử lý triệt để tình trạng sưng đau và khôi phục khả năng vận động của chân, bác sĩ khuyên bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa Phục hồi chức năng. Tại đây, bác sĩ phục hồi chức năng sẽ hướng dẫn bạn bài tập thụ động và chủ động các cơ chi dưới, tập vận động chủ động các khớp, gồng cơ… để tăng cường lưu thông máu, khắc phục tình trạng loạn dưỡng.

Riêng về cảm giác tê bì do hội chứng loạn dưỡng, ngoài tập phục hồi chức năng, người bệnh nên đến bệnh viện để được bác sĩ kiểm tra lại, điều chỉnh thuốc nếu đúng chỉ định.

Bó bột là một trong những phương pháp kết hợp phổ biến và mang đến hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, nếu bác sĩ thao tác không chính xác và người bệnh không được phổ biến kiến thức chăm sóc, tập luyện đúng cách có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm, bao gồm loạn dưỡng, hoại tử, mất chi… ảnh hưởng đến khả năng vận động và chất lượng sống của người bệnh.

