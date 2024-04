Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Hiện nay trên mạng xã hội nở rộ quảng cáo về các phòng khám (PK) chuyên khoa sinh lý nam với những thông tin như ứng dụng kỹ thuật hiện đại và cam kết giá điều trị "bình dân" chỉ vài trăm nghìn đồng là khỏi bệnh yếu sinh lý, tăng kích thước dương vật, cắt bao quy đầu…



'L ÀM TĂNG TỪ 3 - 5 CM '

Trong vai người có nhu cầu cần nâng cấp "cậu nhỏ", PV Thanh Niên vào một trang quảng cáo có tên PK quốc tế UCI International (địa chỉ số 3.x Nguyễn Văn Cừ, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM), với 10.000 lượt thích và 11.000 người theo dõi. Trang có gắn nhiều clip quảng cáo, thu hút hàng nghìn lượt like, theo dõi và bình luận. Chúng tôi gọi vào số điện thoại 0797956.xxx ghi trên trang quảng cáo thì một giọng nữ nghe máy, tự xưng là lễ tân PK và nói chúng tôi cúp máy, sẽ có "trợ lý của bác sĩ (BS)" gọi lại ngay để tư vấn kỹ hơn. Ít phút sau, một giọng nữ khác gọi lại cho chúng tôi. Người này xưng tên My, trợ lý của BS PK quốc tế UCI International.

Tràn lan quảng cáo nâng cấp “cậu nhỏ” trên mạng xã hội PV

Trước khi tư vấn, người này giới thiệu PK hoàn toàn sử dụng các công nghệ điều trị "cao cấp và có quy chuẩn, quy trình đạt chuẩn y khoa nhà nước". Người này còn trấn an: "Bên em không phải viện thẩm mỹ nên anh cứ yên tâm".

Theo nữ trợ lý này, việc điều trị hoàn toàn không xâm lấn, không phẫu thuật như ở các viện thẩm mỹ mà sử dụng tần sóng thủy quang sinh học độc quyền chuyển giao từ Mỹ. Tần sóng này hiệu quả hơn 10.000 lần công nghệ thường, hoàn toàn không tác động gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Khách hàng chỉ làm một liệu trình (tức làm một lần - PV) và mất khoảng 60 - 70 phút là thấy có hiệu quả ngay.

"Tùy vào cơ địa mỗi người mà có thể làm tăng lớn, dài kích thước dương vật. Trung bình một lộ trình làm tăng kích thước từ 3 - 5 cm. Ngoài ra, nó còn cải thiện trong việc chống xuất tinh sớm. Bên em khác những nơi khác là không yêu cầu khách đợi kết quả mấy tháng trời khiến khách hoang mang. Kết quả sẽ thấy rõ ngay sau khi làm, không phải đợi, có cam kết đàng hoàng", người này khẳng định.

Để lôi kéo chúng tôi sử dụng dịch vụ, nữ trợ lý giở "chiêu trò": Thay vì trả chi phí gốc 20 - 34 triệu đồng cho liệu trình thì PK đang khuyến mãi, giảm giá 88% nên chỉ mất từ 1,9 - 3,9 triệu đồng... Người này còn căn dặn chúng tôi gọi điện trước khi đến để nhân viên đặt lịch, hẹn giờ vì PK rất đông khách.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Sở Y tế TP.HCM chưa cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh nào cho cơ sở ở địa chỉ số 3.x Nguyễn Văn Cừ, P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM.

Đ ẢM BẢO 'TO VÀ DÀI'

Tiếp đó, chúng tôi vào trang quảng cáo có tên PK chuyên khoa sinh lý nam - CS HCM. Trang này giới thiệu về nâng cấp "cậu nhỏ" bằng liệu trình MAXSAFE 5.0 liệu pháp chuẩn châu Âu, hỗ trợ tăng kích thước "cậu nhỏ", tăng thời gian quan hệ. Kỹ thuật không xâm lấn, không phẫu thuật và duy nhất một liệu trình. Trang có hàng trăm lượt người theo dõi và thích nhưng lại không ghi số điện thoại, địa chỉ cụ thể. PV gửi tin nhắn qua Messenger xin số điện thoại để tiện liên hệ thì nhận được yêu cầu cung cấp số điện thoại để họ gọi lại.

Sau đó, một giọng nam gọi lại tự xưng tên là Tuấn, trợ lý của PK. Khi nghe chúng tôi nói muốn nâng cấp "cậu nhỏ", người này bắt đầu giới thiệu PK hiện có ưu đãi nếu chúng tôi muốn làm lớn "cậu nhỏ" tăng chiều dài, kích thước cũng như chống xuất tinh sớm sẽ được ưu đãi là một gói điều trị duy nhất. Người này còn khẳng định chắc nịch sẽ tăng chiều dài lẫn cải thiện chu vi đường kính cho "cậu nhỏ" để đạt được sự hài hòa "to và dài". Người muốn nâng cấp "súng" chỉ điều trị trong vòng 2 giờ tính luôn thời gian thăm khám.

Tuấn khẳng định PK điều trị bằng phương pháp tự nhiên, không xâm lấn hay tiêm mà chỉ sử dụng máy tác động vào "cậu nhỏ" và vùng tinh hoàn để kích thích tăng lượng hormone giúp dương vật to, dài và thời gian quan hệ tăng lên. Theo người này, nếu khách trước đây chỉ 5 phút là xuất tinh khi quan hệ thì sau khi điều trị sẽ tăng lên 10 - 15 phút.

"Phương pháp điều trị này nó chỉ kích thích để tăng chiều dài, to cho "cậu nhỏ" nên an toàn và không có tác dụng phụ. Tuy nhiên, anh không thể lựa chọn kích cỡ như mong muốn. Cải thiện to, dài được bao nhiêu tùy thuộc rất lớn vào cơ địa. Thông thường sau khi điều trị khách hàng sẽ đạt được kích thước dương vật thêm từ 3 - 5 cm chiều dài; 0,5 - 2,5 cm chu vi; thời gian quan hệ tăng thêm từ 5 - 10, 15 phút", Tuấn nói và cho biết thêm sau khi điều trị xong, khách hàng về nhà từ 2 - 4 ngày có thể cảm nhận được sự thay đổi độ lớn, dài của "cậu nhỏ". Hơn 30 ngày là hoàn toàn bình phục.

"Một gói điều trị tăng kích thước "cậu nhỏ", chống xuất tinh sớm là 2 triệu đồng. PK hỗ trợ thăm khám hoàn toàn miễn phí. Mỗi một buổi điều trị sẽ có một giấy cam kết. Nếu không đúng như cam kết sẽ hoàn trả lại tiền", Tuấn báo giá. Sau đó, người này gửi tin nhắn thông tin với tên khác quảng cáo trên Facebook, đó là "PK điều trị nam giới SaiGon Shinne; số 9.x Võ Thị Sáu, P.Võ Thị Sáu, Q.3". Tuấn cũng yêu cầu chúng tôi gọi điện đặt lịch trước khi đến để họ sắp xếp lịch. Sau 2 ngày, không thấy chúng tôi đến, Tuấn nóng lòng gọi điện, nhắn tin để hỏi thăm "khi nào qua PK?"...

Qua xác minh, PV Thanh Niên được biết tại địa điểm 9.x Võ Thị Sáu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, ngày 7.9.2023, Sở Y tế TP.HCM đã cấp giấy phép hoạt động số 09870 cho PK chuyên khoa Răng Hàm Mặt thuộc Công ty TNHH SaiGon Shine do bác sĩ B.T.M.H chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Như vậy, PK này không liên quan gì đến vấn đề nam khoa... (còn tiếp)