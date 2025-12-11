Loạt ảnh hậu trường cho thấy nhan sắc thật sự của Cúc Tịnh Y

Loạt ảnh hậu trường mới nhất từ phim trường Tới Chiến đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Bộ phim đã đóng máy vào ngày 10.12 và ngay sau đó ê kíp của Cúc Tịnh Y lập tức công bố bộ ảnh hậu trường, khiến mạng xã hội bùng nổ.

Cúc Tịnh Y đẹp thoát tục trong từng khung hình phía sau hậu trường

Cúc Tịnh Y trong tạo hình cổ trang của bộ phim mới Tới Chiến với làn da trắng mịn, đường nét thanh tú và vóc dáng thanh mảnh Ảnh: Weibo Cúc Tịnh Y

Trong các khung hình, Cúc Tịnh Y xuất hiện với những bộ trang phục được thiết kế tỉ mỉ, màu sắc nổi bật cùng kiểu tóc mang tính sáng tạo. Tất cả tạo nên hình ảnh khác biệt hoàn toàn so với những nữ chính cổ trang, tiên hiệp trước đây.

Nữ diễn viên thu hút ánh nhìn với trang phục và kiểu tóc được thiết kế cầu kỳ, tỉ mỉ tới từng chi tiết Ảnh: Weibo Cúc Tịnh Y

Mỗi chi tiết trong tạo hình đều tôn lên vẻ thanh thoát và khí chất riêng biệt như mỹ nhân bước ra từ tranh thủy mặc, củng cố vị thế "biểu tượng nhan sắc thế hệ mới" của cô trong làng giải trí Hoa ngữ. Làn da mịn màng, đường nét khuôn mặt tinh tế và thần thái nhẹ nhàng như tiên nữ khiến người xem không khỏi trầm trồ. Dù diễn xuất vẫn còn gây tranh luận, nhưng gần như không ai phủ nhận được vẻ đẹp khó chê của Cúc Tịnh Y.

Khoảnh khắc hậu trường cho thấy vẻ đẹp "như tranh vẽ" của "mỹ nhân 4.000 năm" Ảnh: Weibo Cúc Tịnh Y

Tới Chiến là dự án phim tiên hiệp ngôn tình được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung kể về A Đại, một cô bé ăn mày vô tình bước vào con đường tu tiên và trở thành đệ tử của Tiêu Dật Hàn. Dù thiếu người chỉ dẫn, A Đại vẫn chứng tỏ năng lực của mình và dần được công nhận. Câu chuyện tình cảm giữa A Đại và Tiêu Dật Hàn nảy nở, nhưng cũng đối mặt với nhiều thử thách khi anh phải đưa ra lựa chọn liên quan đến người anh trai.

Tạo hình rực rỡ của mỹ nhân sinh năm 1994 khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ Ảnh: Weibo Cúc Tịnh Y

Bộ phim do Tencent sản xuất - đơn vị nổi tiếng với nhiều dự án chất lượng, đồng thời có sự tham gia của nam diễn viên kỳ cựu Trương Vân Long, khiến khán giả càng thêm kỳ vọng.

Ngoài Tới Chiến, Cúc Tịnh Y còn góp mặt trong nhiều dự án sắp ra mắt như Thiên Hương Dẫn, đóng cùng Tống Uy Long, hay Nguyệt Lân Ỷ Kỷ hợp tác với Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy, Điền Gia Thụy. Những bộ phim này được kỳ vọng tiếp tục khai thác thế mạnh ngoại hình của cô và củng cố vị trí trong dòng phim cổ trang, tiên hiệp.