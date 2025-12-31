Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Loạt chính sách mới về thuế có hiệu lực từ 1.1.2026

Tuyến Phan
Tuyến Phan
31/12/2025 18:50 GMT+7

Với việc tăng mức giảm trừ gia cảnh cho cả người nộp thuế và người phụ thuộc, tới đây sẽ có hàng triệu cá nhân được giảm thuế thu nhập so với quy định hiện hành.

Thu nhập 17 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế thu nhập

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026. Riêng các nội dung liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú sẽ được áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2026, tức là từ 1.1.2026.

Theo đó, luật quy định mức giảm trừ đối với người nộp thuế tăng từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng/tháng, tương đương 186 triệu đồng/năm và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Loạt chính sách mới về thuế có hiệu lực từ 1.1.2026- Ảnh 1.

Nhiều chính sách mới về thuế có hiệu lực thi hành từ 1.1.2026

ẢNH: NGỌC THẮNG

Với mức giảm trừ gia cảnh mới, một người độc thân nếu có thu nhập 17 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ năm tới (15,5 triệu đồng + 1,55 triệu đồng = 17,05 triệu đồng), giảm được 210.000 đồng/tháng so với hiện nay.

Song song đó, cứ một người phụ thuộc sẽ được giảm trừ gia cảnh 6,2 triệu đồng/tháng. Nghĩa là, cá nhân có một người phụ thuộc thì thu nhập 24 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, giảm được 610.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành.

Luật sửa đổi còn mở rộng các khoản được giảm trừ, bao gồm các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản chi cho y tế, GD-ĐT của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Biểu thuế rút gọn còn 5 bậc

Một điểm thay đổi đáng chú ý khác tại luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi là việc thu gọn biểu thuế lũy tiến từng phần từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời nới rộng khoảng cách giữa các bậc thuế.

Theo đó, các mức thuế suất lần lượt là 5%, 10%, 20%, 30% và 35%. Mức thuế suất 5% áp dụng cho thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng/tháng. Mức cao nhất 35% áp dụng cho phần thu nhập vượt 100 triệu đồng/tháng.

Biểu thuế mới được đánh giá là giúp tất cả cá nhân đang nộp thuế theo các bậc hiện hành đều được giảm nghĩa vụ thuế.

Với biểu thuế mới, tất cả các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành.

Biểu thuế mới cũng khắc phục được việc tăng đột ngột tại một số bậc, đảm bảo tính hợp lý hơn của biểu thuế.

Riêng với bậc 5, mức thuế suất vẫn là 35%. Chính phủ cho biết đây là mức thuế suất trung bình, không quá cao cũng không thấp so với các nước trên thế giới cũng như trong khu vực ASEAN. Một số nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đang quy định mức thuế suất ở bậc thuế cao nhất là 35%; Trung Quốc là 45%.

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025 có hiệu lực thi hành từ 1.1.2026, với các chính sách hướng đến việc điều tiết tiêu dùng các mặt hàng có hại cho sức khỏe như hút thuốc, uống bia,rượu, tiêu thụ đường…

Đối với mặt hàng thuốc lá, luật giữ nguyên mức thuế suất thuế tỷ lệ phần trăm hiện hành (75%) và bổ sung mức thuế tuyệt đối theo lộ trình 5 năm từ 2027 - 2031.

Đối với mặt hàng rượu, bia, luật tăng thuế suất thuế tỷ lệ phần trăm theo lộ trình 5%/năm trong 5 năm từ năm 2027 - 2031.

Đối với nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có hàm lượng đường trên 5g/100ml, luật quy định mức thuế suất 8% (từ năm 2027) và 10% (từ năm 2028).

Đáng chú ý, theo quy định hiện hành, tất cả các loại điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống đều thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tuy nhiên, từ 1.1.2026, chỉ điều hòa nhiệt độ công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU mới thuộc đối tượng chịu thuế.

Nhiều chính sách thuế mới hỗ trợ doanh nghiệp

Nhiều chính sách thuế mới hỗ trợ doanh nghiệp

Chiều 26.11, với đa số phiếu tán thành (85,51%), Quốc hội đã thông qua dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế , sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2015.

chính sách mới về thuế Thuế thu nhập cá nhân Giảm trừ gia cảnh
