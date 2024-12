Loạt chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1.2025

Xe ô tô chở học sinh phải sơn màu vàng đậm

Nghị định số 151/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh được quy định tại điểm a khoản 1 điều 46 luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Đồng thời, mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh.

Từ ngày 1.1.2025, xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải sơn màu vàng đậm ẢNH: PHAN TUYẾN

Xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh quy định tại khoản 2 điều 46 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chở trẻ em mầm non, học sinh đặt ở mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 1.1.2025.

Quy định mới về giấy tờ đăng ký thường trú, tạm trú

Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2024/NĐ-CP ngày 26.11.2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Cư trú. Trong đó, Nghị định quy định rõ từ 10.1.2025, không bắt buộc phải nộp giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân cũng như chỗ ở hợp pháp khi đăng ký cư trú.

Theo khoản 1 điều 5, khoản 2 điều 6 Nghị định 154/2024/NĐ-CP, công dân khi đăng ký cư trú chỉ cần cung cấp thông tin về chỗ ở hợp pháp, thông tin về quan hệ nhân thân. Khi đó, cơ quan đăng ký cư trú sẽ khai thác thông tin của công dân trong Căn cước điện tử hoặc tài khoản định danh điện tử qua VNeID hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về cư trú…

Nếu không thể khai thác được thông tin này thì công dân cần cung cấp bản sao, bản chụp hoặc bản điện tử của một trong các giấy tờ, tài liệu chứng minh về chỗ ở, quan hệ nhân thân khi được yêu cầu.

Ngoài ra, nghị định quy định trường hợp công dân đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình mà chỗ ở hợp pháp đó có nhiều hơn một chủ sở hữu thì không cần có ý kiến đồng ý của những người đồng sở hữu.

Quy định về mức trợ cấp tai nạn lao động

Theo Nghị định số 143/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 1.1.2025, quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5 - 100% do tai nạn lao động thì được hưởng trợ cấp một lần.

Người lao động thuộc đối tượng áp dụng của nghị định này là người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện (sau đây gọi tắt là người lao động).

Nghị định 143/2024/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện gồm giám định mức suy giảm khả năng lao động; trợ cấp tai nạn lao động.

Về mức trợ cấp tai nạn lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5 - 100% do tai nạn lao động thì được hưởng trợ cấp một lần, trong đó suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 3 lần mức lương tối thiểu tháng tính theo vùng 4 do Chính phủ quy định (sau đây gọi tắt là tháng lương tối thiểu vùng 4), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,3 lần tháng lương tối thiểu vùng 4.

Ngoài mức trợ cấp nêu trên, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện, từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 lần tháng lương tối thiểu vùng 4, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 lần tháng lương tối thiểu vùng 4.

Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động là tổng thời gian người lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện, tính đến tháng trước liền kề tháng bị tai nạn lao động; nếu đóng không liên tục thì được cộng dồn; 1 năm được tính khi có đủ 12 tháng đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Thời điểm để xác định tháng lương cơ sở vùng 4 làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp được tính vào tháng người lao động điều trị ổn định xong, ra viện hoặc vào tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú.

Trường hợp bị tai nạn lao động mà sau đó không xác định được thời điểm điều trị ổn định xong, ra viện (trong giấy ra viện còn có chỉ định hẹn khám lại; tháo bột; tháo nẹp; tháo vít) thì thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động được tính vào tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.

Nghị định cũng nêu rõ, thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng 31,5 lần tháng lương tối thiểu vùng 4.

Tăng mức chi điều dưỡng người có công

Từ ngày 1.1.2025, chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng được thực hiện theo mức chuẩn 2.789.000 đồng; tăng 35,7% so với quy định hiện hành.

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2024/NĐ-CP quy định, kể từ ngày 1.1.2025, chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tập trung cho người có công với cách mạng có mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/người/lần.

Nội dung chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung gồm có: tiền ăn trong thời gian điều dưỡng; thuốc thiết yếu; quà tặng cho đối tượng; tham quan và các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 10% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung).

Như vậy, từ ngày 1.1.2025, mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà cho người có công bằng 0,9 lần mức chuẩn/người/lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng; tương ứng với 0,9 x 2.789.000 đồng = 2.510.100 đồng. Mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung cho người có công = 1,8 x 2.789.000 đồng = 5.020.200 đồng.

Thu thập ảnh chân dung, vân tay khi làm thủ tục xuất nhập cảnh

Từ ngày 1.1.2025, Thông tư số 59/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh sẽ có hiệu lực. Theo đó, các đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh sẽ thu thập ảnh chân dung và vân tay của công dân tại cửa khẩu.

Nhiệm vụ chính bao gồm xác nhận công dân đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh hoặc nhập cảnh hợp lệ, có thể đóng hoặc không đóng dấu kiểm chứng vào giấy tờ xuất nhập cảnh. Thông tin về xuất nhập cảnh sẽ được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, thay thế cho dấu kiểm chứng.

Đối với các cửa khẩu đã kết nối với cơ sở dữ liệu, không cần đóng dấu kiểm chứng, trong khi các cửa khẩu chưa kết nối vẫn yêu cầu thực hiện điều này. Thông tư cũng quy định việc tạm hoãn xuất cảnh theo luật hiện hành. Những thay đổi này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm an ninh tại các cửa khẩu.

Giấy phép lái xe có điểm số đánh giá

Theo quy định tại Điều 58 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2025, mỗi giấy phép lái xe sẽ có 12 điểm/năm để đánh giá mức độ tuân thủ luật lệ giao thông của người lái xe.

Mỗi lần vi phạm quy định của pháp luật về an toàn giao thông, lái xe sẽ bị trừ điểm theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của lỗi vi phạm. Thông tin về số điểm bị trừ sẽ được ghi nhận vào hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và thông báo đến người lái xe liên quan ngay khi có quyết định xử phạt có hiệu lực.

Nếu còn điểm trong năm, giấy phép lái xe sẽ được phục hồi lại đủ 12 điểm vào năm sau. Trường hợp bị trừ hết điểm trong 1 năm, lái xe sẽ không được phép điều khiển phương tiện giao thông theo loại giấy phép đã đăng ký.

Sau 6 tháng kể từ khi bị trừ hết điểm, người lái xe có thể tham gia khóa kiểm tra kiến thức do cảnh sát giao thông tổ chức để phục hồi điểm. Người đạt kết quả đỗ thì được phục hồi lại đầy đủ 12 điểm trên giấy phép lái xe.

Tài xế được thông báo phạt nguội trên ứng dụng VneTraffic

VNeTraffic là là ứng dụng giao thông trên thiết bị di động dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành. Căn cứ Thông tư 73/2024/TT-BCA có hiệu lực từ 1.1.2025, ứng dụng VneTraffic được dùng trong các trường hợp:

Thông báo tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề trên môi trường điện tử để người vi phạm, chủ phương tiện (đối với giấy tờ của chủ phương tiện) biết, chấp hành theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Tài xế được thông báo phạt nguội trên ứng dụng VneTraffic từ 1.1.2025 ẢNH: THÁI SƠN

Gửi thông báo phạt nguội bằng phương thức điện tử kết nối, chia sẻ dữ liệu trên App VNeTraffic khi đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.

Cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm (loại phương tiện; biển số, màu biển số; thời gian, địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm; đơn vị phát hiện vi phạm; đơn vị giải quyết vụ việc, số điện thoại liên hệ) để chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính biết, tra cứu, liên hệ giải quyết.