Loạt chương trình mới trên VTV: Nơi tri thức và cảm xúc tích cực được đề cao

Sự thay đổi này hiện diện rõ nét trên các khung giờ vàng phát sóng vào buổi tối trên kênh VTV2. Điển hình như chương trình thuộc thể loại talk-reality Chuyện nhà thời nay (phát sóng lúc 18 giờ 30) dành 30 phút để phản ánh đa chiều những góc khuất gia đình.

Trong khi đó, khung giờ tối -tri thức và công nghệ với Hiểu sâu - sống chất (phát sóng lúc 20 giờ) hay S-Tech - Sóng công nghệ (phát sóng lúc 20 giờ 30) sử dụng đồ họa hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) và các số liệu thực tế để đối thoại về tài chính, sức khỏe, công nghệ… Riêng tối thứ bảy, khán giả sẽ được trải nghiệm Cảnh giác 24/7 - chương trình mang hơi hướng phim tài liệu hình sự nhằm "đọc vị" các thủ đoạn tội phạm tinh vi.

Trường quay chương trình S-tech ẢNH: VTV

Đáng chú ý, khung giờ sống khỏe trên sóng VTV2 cũng có sự đổi mới theo hướng chuyên sâu và thuần túy hơn. Đặt tiêu chí "đúng, đủ, chính xác và bổ ích" lên hàng đầu, đại diện Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định sẽ lựa chọn kỹ lưỡng nội dung, hạn chế những chương trình có yếu tố quảng cáo chưa phù hợp. Bước đi này thể hiện mong muốn mang đến một không gian tư vấn y tế chuẩn mực, bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua các điểm hẹn quen thuộc như VTV Sống khỏe, Chat với bác sĩ hay Dinh dưỡng cho người Việt.

Bên cạnh đó, chương trình Bạn của nhà nông, với hành trình hơn 30 năm phát sóng, cũng thay đổi cách thức truyền tải, biến người nông dân thành chủ thể tự kể câu chuyện đổi mới, sáng tạo.

Chia sẻ về định hướng mới tại buổi công bố chiều 24.3, ông Đỗ Đức Hoàng, Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, thẳng thắn nhìn nhận kênh VTV2 thời gian qua chưa phát triển như kỳ vọng, đồng thời đặt mục tiêu kéo kênh thoát khỏi "vùng lõm". Lý giải về nhịp điệu riêng của kênh giữa thời đại bùng nổ thông tin, ông Hoàng nhấn mạnh: "Xã hội đang rất cần tin tức nhanh chóng, nhưng cũng cần một kênh có những khoảng lặng và chậm lại một chút để nhìn sâu hơn bản chất của vấn đề qua lăng kính khoa giáo”.

Với chiến lược đa nền tảng (truyền hình, nền tảng số VTVgo, mạng xã hội) và việc mở rộng các chương trình tư vấn trực tiếp, VTV2 đang nỗ lực kiến tạo một hệ sinh thái truyền thông lành mạnh, nơi tri thức được đề cao, cảm xúc tích cực được nuôi dưỡng và những giá trị thiết thực được lan tỏa trong cuộc sống.