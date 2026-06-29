Loạt điểm mới về thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1.7

Thêm nhiều khoản thu nhập phải chịu thuế

Thứ nhất là về thu nhập chịu thuế (điều 3), luật bổ sung loạt khoản thu nhập chịu thuế mới, gồm: thu nhập từ hoạt động đại lý, môi giới, hợp tác kinh doanh với tổ chức; từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số; tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công).

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực từ 1.7 ẢNH: NGỌC THẮNG

Thu nhập từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"; từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon; từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật; từ chuyển nhượng tài sản số; từ chuyển nhượng vàng miếng.

Thứ hai, về thu nhập được miễn thuế (điều 4), bổ sung nhiều khoản thu nhập được miễn thuế như: thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia "Cánh đồng lớn", trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản; từ tiền lãi trái phiếu xanh; lãi trái phiếu chính quyền địa phương; tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật...

Thứ ba, về các trường hợp miễn thuế, giảm thuế khác (điều 5), luật bổ sung các chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế theo thời hạn: miễn thuế đối với chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở thành lập theo pháp luật về chứng khoán được nắm giữ từ 2 năm trở lên kể từ ngày mua; giảm 50% thuế đối với lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản.

Thứ tư, về thuế đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú (điều 7), luật sửa đổi toàn diện phương pháp tính thuế và ngưỡng doanh thu nộp thuế.

Theo đó, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống không phải nộp thuế (theo quy định tại Nghị định 141/2026/NĐ-CP thì ngưỡng này từ 1 tỉ đồng trở xuống, áp dụng từ ngày 1.1.2026).

Tính thuế dựa trên thu nhập: cá nhân có doanh thu năm trên 1 tỉ đồng tự nguyện đăng ký áp dụng hoặc doanh thu năm trên mức 3 tỉ đồng, thuế được tính bằng thu nhập tính thuế (doanh thu - chi phí) x thuế suất.

Cụ thể, doanh thu trên 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng (thuế suất 15%); từ trên 3 tỉ đồng đến 50 tỉ đồng (thuế suất 17%); trên 50 tỉ đồng (thuế suất 20%).

Tính thuế dựa trên doanh thu: cá nhân có doanh thu năm trên 1 tỉ đồng đến 3 tỉ đồng được quyền lựa chọn nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu tính thuế (phần doanh thu vượt 1 tỉ đồng).

Thuế suất áp dụng từ 0,5 - 5% tùy từng ngành nghề. Với cho thuê bất động sản, thuế được xác định bằng phần doanh thu vượt 1 tỉ đồng x thuế suất 5%.

Áp thuế 0,1% với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số

Thứ năm, về biểu thuế lũy tiến từng phần (điều 9), luật sửa đổi biểu thuế áp dụng cho thu nhập từ tiền lương, tiền công, rút gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc và nới rộng khoảng cách thu nhập.

Thứ sáu, về giảm trừ gia cảnh và các khoản giảm trừ khác (điều 10, điều 11): mức giảm trừ đối với người nộp thuế được nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc được nâng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Luật đã bổ sung quy định khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo được giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế ẢNH: ĐAN THANH

Đáng chú ý, luật bổ sung quy định khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của người nộp thuế, người phụ thuộc được giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế theo mức do Chính phủ quy định.

Thứ bảy, về thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn (điều 13): bổ sung quy định đối với trường hợp chuyển nhượng vốn mà không xác định được giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng thì thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá chuyển nhượng x thuế suất 2%.

Thứ tám, về thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản (điều 14): bổ sung quy định thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật hoặc thời điểm đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản.

Thứ chín, về nâng ngưỡng thu nhập tính thuế đối với một số khoản thu nhập (từ điều 15 đến điều 19): sửa đổi nâng mức ngưỡng giá trị phải nộp thuế từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng đối với thu nhập từ trúng thưởng; tiền bản quyền; nhượng quyền thương mại; nhận thừa kế, quà tặng; thu nhập khác.

Cuối cùng, về thuế đối với thu nhập khác (điều 19, điều 27), luật quy định rõ thuế suất đối với các khoản thu nhập chịu thuế mới được bổ sung.

Cụ thể, áp dụng thuế suất 5% (trên phần thu nhập vượt 20 triệu đồng) đối với thu nhập từ chuyển nhượng tên miền ".vn", chuyển nhượng kết quả giảm phát thải, tín chỉ carbon, chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá. Áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số...

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực từ 1.7, riêng các quy định liên quan thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế 2026.