Loạt doanh nghiệp bất động sản vào 'tầm ngắm' của ngành thuế

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Quyết định 1326/QĐ-TCT phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2023 với danh sách 42 doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm tra.



8 tháng đầu năm, tổng số tiền ngành thuế kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 39.748 tỉ đồng, bằng 102,9% so với cùng kỳ năm 2022 NGỌC THẮNG

Trong đó, có nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bất động sản như: Tập đoàn Geleximco - Công ty CP, Công ty CP đầu tư địa ốc Vạn Phúc, Công ty CP địa ốc Phú Long, Công ty CP đầu tư và kinh doanh địa ốc Đông Nam, Công ty CP bất động sản Khải Hoàn Land, Công ty CP đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam; Công ty CP bất động sản Sơn Kim…

Lĩnh vực xây dựng, nhiều cái tên được điểm danh là: Công ty CP Tập đoàn Cienco4, Công ty CP xây dựng đô thị Hồng Hà số 1 Việt Nam, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Unicons, Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính, Công ty CP xây dựng Hợp Lực...

Ngoài ra, lĩnh vực dược phẩm cũng có nhiều doanh nghiệp nằm trong danh sách đối tượng kiểm tra chuyên ngành năm nay như: Công ty CP dược phẩm Boston Việt Nam, Công ty TNHH dược phẩm Hoa Linh, Công ty CP dược phẩm OPC, Công ty TNHH dược phẩm Khương Duy…

Một số doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác có thể kể tới là: Công ty CP Vinacafe Biên Hòa, Công ty CP khử trùng Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán kỹ thương, Công ty CP sản xuất nhựa Duy Tân, Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, Công ty CP Kim Tín Hưng Yên…

Theo Tổng cục Thuế, tính từ đầu năm đến hết tháng 8, toàn ngành thuế đã thực hiện được 38.866 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 48,5% kế hoạch năm và bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 393.280 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 85,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 39.748 tỉ đồng, bằng 102,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Xem chi tiết danh sách các doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành của ngành thuế năm 2023.