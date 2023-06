Loạt dự án hạ tầng quy mô khai thác tối đa tiềm năng du lịch Hồ Tràm

Hồ Tràm hưởng lợi mạnh mẽ từ hạ tầng giao thông kết nối

Những năm gần đây, Hồ Tràm nổi lên như một điểm đến hấp dẫn. Với vị trí gần TP.HCM, Hồ Tràm có lợi thế lớn trong việc thu hút khách du lịch, nhất là thị trường TP.HCM. Đặc biệt, khi các chuyến du lịch ngắn ngày với cự ly gần càng được ưa chuộng thì Hồ Tràm càng khẳng định được tiềm năng to lớn của mình.

Từng được kênh truyền hình Mỹ CNNGo bình chọn là một trong những bãi biển đẹp và nguyên sơ bậc nhất thế giới và là điểm ngắm bình minh đẹp nhất Đông Nam Á, Hồ Tràm sở hữu khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, địa hình tự nhiên đa dạng với hệ sinh thái rừng - biển - sông cùng khí hậu hơn 300 ngày nắng ấm.



Hồ Tràm với sức hút khó cưỡng từ thiên nhiên trong lành

Đặc biệt, việc chính thức khởi công hai dự án giao thông trọng điểm là tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư 19.000 tỉ đồng và dự án nâng cấp, mở rộng đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận lên 42m, quy mô từ 6 đến 8 làn xe, như một cú hích mạnh mẽ, tiếp sức cho kỳ vọng bùng nổ tiềm năng du lịch của Hồ Tràm sau năm 2025, khi cả 2 dự án trọng điểm này cùng sân bay quốc tế Long Thành đưa vào hoạt động.



Bên cạnh những lợi ích kích cầu về kinh tế, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu còn mang ý nghĩa hết sức to lớn cho du lịch Hồ Tràm - đó là rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM xuống chỉ còn khoảng 1 giờ. Điều này sẽ tạo nên một hấp lực mạnh mẽ, cộng hưởng cùng trào lưu du lịch bằng ô tô riêng sẽ tạo đà cho du lịch Hồ Tràm bùng nổ hơn trong tương lai.



Song song đó, tuyến đường ven biển Vũng Tàu mở rộng 42m càng tạo nên lợi thế hấp dẫn không chỉ việc di chuyển nhanh chóng hơn mà còn mang đến một bộ mặt khác cho cung đường ven biển tỉ đô Hồ Tràm.



Hồ Tràm hưởng lợi từ cú hích hạ tầng giao thông kết nối liên vùng (Nguồn Ixora Hồ Tràm)

Đó là chưa kể cú hích khổng lồ của dự án sân bay quốc tế Long Thành. Đây sẽ là cửa ngõ quan trọng mang Hồ Tràm đến gần hơn với thế giới, hơn 8 tỉ người đến từ khắp năm châu, từ châu Âu, Bắc Mỹ cho Đông Á, Đông Nam Á, châu Đại Dương. Từ sân bay quốc tế Long Thành chỉ mất khoảng 50 phút là đến Hồ Tràm, một thiên đường nghỉ dưỡng miền nhiệt đới nắng ấm quanh năm, phù hợp cho các kỳ nghỉ giáng sinh, năm mới, nghỉ hè… Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp đầu tư vào du lịch Hồ Tràm cần có bản lĩnh, kinh nghiệm và năng lực trong việc khai thác bán phòng trên thị trường toàn cầu. Như vậy, năm 2025 sẽ đánh dấu chính thức cho du lịch Hồ Tràm bùng nổ mạnh mẽ như rồng cất cánh.

Đón đầu làn sóng đầu tư dài hạn vào Hồ Tràm

Ngày nay, đi du lịch không đơn thuần là "đi và chơi" mà còn là chuyến nghỉ dưỡng để sống giữa thiên nhiên trong lành và Hồ Tràm có mảng xanh khổng lồ đó là 11.000ha rừng nguyên sinh Phước Bửu Bình Châu.

Mặt khác, Hồ Tràm cũng "bắt sóng" với nhu cầu mới của du khách. Không chỉ đem lại trải nghiệm sống trọn cùng thiên nhiên, Hồ Tràm còn mang đến một thiên đường giải trí "một điểm đến, triệu trải nghiệm".



Hồ Tràm có sân golf top 35 thế giới The Bluffs - một trong những điểm đến nổi tiếng toàn cầu, một điểm "du lịch golf" tiềm năng bậc nhất Việt Nam, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Chưa dừng lại ở đó, Hồ Tràm còn có các dịch vụ giải trí đẳng cấp quốc tế và trong tương lai, sẽ có sự xuất hiện của một sân bay chuyên dụng 240ha. Lợi ích của golf, và sân bay mang đến giá trị gia tăng của bất động sản nghỉ dưỡng như thế nào cũng đã được chứng minh trên khắp thế giới, rõ ràng nhất có thể kể đến các khu phức hợp nghỉ dưỡng "All-inclusive" như Marina Bay Sands (Singapore), City of Dreams (Macau), Venetian and Palazzo (Las Vegas), Melbourne's Crown Entertainment Complex (Úc), Solaire Resort ở Manila (Philippines).



The Grand Ho Tram Strip chính là công trình mang tính biểu tượng của Hồ Tràm, định vị là dự án khu phức hợp đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á

Hồ Tràm với khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế mang tên The Grand Ho Tram Strip, sở hữu vị trí trung tâm của trung tâm thủ phủ du lịch Hồ Tràm, quy mô 164ha. Dự án được đầu tư, phát triển và quản lý bởi chủ đầu tư Lodgis Hospitality, được xây dựng theo từng giai đoạn, gồm nhiều dự án thành phần đã, đang và sẽ được triển khai trong thời gian tới.



Hiện tại, chủ đầu tư đang triển khai mở bán dự án thành phần mới nhất là Giai đoạn 2 của Ixora Ho Tram by Fusion gồm 512 căn condotel và 63 căn villa, được thiết kế tinh tế và đẳng cấp để tất cả sản phẩm đều giúp chủ sở hữu tận hưởng tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp. Dự án đang là một trong những lựa chọn đầu tư hàng đầu tại Hồ Tràm hiện nay.