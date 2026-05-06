Loạt dự án ‘nhà ở luôn’ và ‘lối đi riêng’ trong lĩnh vực BĐS của Bầu Hiển

Trên bình diện rộng hơn, khi niềm tin của khách hàng ngày càng gắn với năng lực thực thi, cách tiếp cận này đã giúp T&T Group âm thầm tích lũy để kiến tạo nên những dự án thực sự làm thay đổi diện mạo những nơi tập đoàn hiện diện.

Dự án Khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long) do T&T Group đầu tư nhìn từ trên cao

Chuỗi "kỳ quan sông nước" mang dấu ấn T&T Group

Tại Vĩnh Long, tập đoàn triển khai dự án Khu dân cư Phước Thọ quy mô 11,53 ha, với vị trí đắc địa, được bao trọn bởi dòng sông Cổ Chiên hiền hòa. Đây cũng là một trong những dự án thể hiện rõ triết lý phát triển "Tinh hoa thế giới - bản sắc Việt Nam" mà tập đoàn của Bầu Hiển theo đuổi.

Theo đó, Khu dân cư Phước Thọ được phát triển dựa trên nền tảng khai thác các giá trị văn hóa bản địa, với cảm hứng từ hình ảnh những lò gạch gốm Mang Thít rực đỏ bên sông - một di sản độc nhất vô nhị của vùng đất này; đồng thời tích hợp các tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc và thiết kế hiện đại theo chuẩn quốc tế; trong đó chất lượng sống và trải nghiệm của cư dân được đặt làm trung tâm.

Sự "kỹ lưỡng" của T&T còn thể hiện ở việc tham chiếu mô hình đô thị ven mặt nước từ Vườn quốc gia Everglades (Florida, Mỹ) để kiến tạo nên "thành phố Danh nhân" riêng tư với địa thế "tam diện thủy" hiếm có. Điểm nhấn nổi bật của Khu dân cư Phước Thọ chính là công trình khách sạn Hilton Garden Inn đang được khẩn trương hoàn thiện. Với kiến trúc vòm cột 3 gian cổ xưa, kết hợp các chi tiết gợi nhớ hình ảnh của đất, phù sa và bàn tay nghệ nhân, pha lẫn nét hiện đại phương Tây, đây không chỉ là nơi lưu trú cao cấp mà còn là tác phẩm nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp của làng nghề truyền thống vào trong không gian đô thị.

T&T Group đã khéo léo đưa chất mộc mạc của đất, của phù sa và bàn tay nghệ nhân vào công trình điểm nhấn khách sạn Hilton Garden Inn

Đặt trong bối cảnh chung, dự án giữ vị thế đô thị tiên phong tại Vĩnh Long với quy hoạch đồng bộ, bao gồm: Trường học, Trung tâm thương mại, công viên, phố đi bộ nhằm nâng tầm chất sống của cư dân. Hiện, giai đoạn 1 của dự án với gần 500 sản phẩm biệt thự, shophouse đã hoàn thiện hạ tầng và pháp lý. Năm 2024, Khu dân cư Phước Thọ đã được vinh danh là "Dự án đáng sống".

Ngược dòng sông Hậu về với Long Xuyên (An Giang), câu chuyện của T&T Group mang một sắc thái khác. Tọa lạc ngay trên quỹ đất "vàng" rộng 3,5 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỉ đồng, dự án Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ An Giang được ví như "viên kim cương" giữa lòng thành phố.

Nếu Phước Thọ lấy cảm hứng từ đất và lửa, thì dự án tại Long Xuyên lại là bài ca của núi và nước. Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ An Giang được lấy cảm hứng từ các quảng trường nổi tiếng châu Âu kết hợp văn hóa miệt vườn, đặc trưng sông nước thông qua hình ảnh chợ nổi miền Tây, với ý tưởng trở thành "Phố châu Âu hoa lệ bên dòng Hậu Giang". Khu quảng trường trung tâm với hình ảnh bông sen vàng được lựa chọn như một chi tiết nhận diện, vừa mang ý nghĩa biểu tượng, vừa đóng vai trò kết nối các không gian chức năng trong dự án.

Một góc Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ An Giang

Điểm nhấn của dự án là công trình khách sạn cao 20 tầng mang thương hiệu DoubleTree by Hilton Long Xuyên. Được lấy cảm hứng từ huyền thoại thoại Núi Cấm - "trái tim" của vùng Thất Sơn và thác nước Otuksa, công trình hiện lên với dáng vẻ hùng vĩ của ngọn núi, nhưng lại mềm mại nhờ hệ thống mảng xanh và thác nước nội khu, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan.

Đến với Sa Đéc (Đồng Tháp), T&T Group cũng xây dựng nên một biểu tượng mới bên làng hoa trăm năm tuổi. Dự án có quy mô 1,1 ha tại phường 1 đang triển khai tổ hợp khách sạn 25 tầng - tòa nhà cao nhất thành phố, lấy cảm hứng từ những con nước uốn lượn tại rừng tràm và dòng sông Tiền hữu tình. Dự án thiết kế trục đi bộ kết hợp phố hoa ở khối đế, được sử dụng làm không gian trưng bày và triển lãm các loại hoa theo mùa đặc trưng của địa phương

Dù chưa chính thức "bung hàng", nhưng T&T Group đã âm thầm hoàn thành thi công phần thô của 19 căn shophouse thấp tầng và hạ tầng kỹ thuật. Sự chuẩn bị này cho thấy tâm thế luôn nắm quyền chủ động: chỉ đưa sản phẩm ra thị trường khi chất lượng được bảo chứng.

Kết thúc chuyến hành trình theo dòng sông Cửu Long tiến về gần TP.HCM, "Thành phố Thiên niên kỷ" - T&T City Millennia đang trở thành biểu tượng mới của khu vực phía Nam.

Dòng sông ánh sáng kỳ ảo tại T&T City Millennia

Tọa lạc tại cửa ngõ Nam Sài Gòn, khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ, T&T City Millennia quy mô 267 ha là siêu dự án trọng điểm mang tính biểu tượng của tập đoàn tại miền Nam. Dự án không chỉ giải quyết bài toán an cư mà còn được định hướng trở thành trung tâm văn hóa - giải trí đẳng cấp quốc tế.

Tầm vóc của Millennia được khẳng định qua 2 kỷ lục Việt Nam xác lập vào tháng 8/2025: Tuyến phố đi bộ "Hành trình thiên niên kỷ" lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo và "Dòng sông Ánh sáng" tích hợp công nghệ trình chiếu hiện đại dài nhất trong khuôn viên khu đô thị.

Tháng 10.2025, dự án tiếp tục lập kỷ lục mở bán thành công 100% giỏ hàng chỉ sau vài giờ, minh chứng cho việc thị trường đang khao khát những sản phẩm có giá trị thực, hạ tầng đã hoàn thiện và pháp lý minh bạch.

Chia sẻ về chiến lược kiến tạo độc bản này, đại diện T&T Group cho biết: "Chúng tôi không xây những ngôi nhà rập khuôn, chúng tôi xây dựng tương lai trên nền tảng kết hợp giữa các chuẩn mực quốc tế với việc tôn vinh di sản văn hóa bản địa. Mỗi dự án phải mang điểm nhấn kiến trúc đáp ứng nhu cầu của cộng đồng tinh hoa, đồng thời là động lực thúc đẩy kinh tế vùng".

Dấu ấn từ giá trị thật

Trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ sàng lọc, tiến độ triển khai và khả năng hiện thực hóa dự án đang trở thành thước đo quan trọng để đánh giá năng lực chủ đầu tư. Với T&T Group, câu trả lời nằm ở ánh đèn từ những ô cửa sổ và sự tấp nập của cư dân tại các dự án đã đi vào vận hành.

Năm 2016, khi bắt đầu dự án T&T Riverview tại số 440 Vĩnh Hưng (Hà Nội), T&T Group đã thể hiện sự khác biệt. Trong khi đa số chủ đầu tư chọn cách mở bán ngay sau khi vừa xong móng, T&T Group lại âm thầm thi công cho đến khi dự án hoàn công mới chính thức ra hàng.

Kết quả là một "cơn sốt" đã xảy ra: hơn 100 căn hộ được giao dịch thành công ngay trong ngày đầu mở bán. Khách hàng không còn phải lo lắng về việc dự án chậm tiến độ, bởi họ được mục sở thị căn hộ thực tế, kiểm tra chất lượng xây dựng và cảm nhận không gian sống xanh ngay sát bên sông Hồng.

T&T Riverview đã đặt viên gạch đầu tiên cho phân khúc "nhà ở luôn" đầy uy tín của T&T, nơi hạ tầng giao thông đồng bộ và hệ thống tiện ích như trường mầm non nội khu, siêu thị đã sẵn sàng phục vụ cư dân từ những ngày đầu về ở.

Dự án T&T DC Complex (120 Định Công, Hà Nội)

Nếu vị trí và hạ tầng là điều kiện cần, thì pháp lý chính là điều kiện đủ để bảo chứng cho giá trị của mọi bất động sản. Tại T&T DC Complex (120 Định Công, Hà Nội), T&T Group tiếp tục cam kết về sự minh bạch này. Đi vào vận hành từ đầu năm 2022, chỉ thời gian ngắn sau đó, chủ đầu tư đã chính thức tổ chức lễ bàn giao sổ hồng cho cư dân. Trong một thị trường mà việc nhận sổ thường kéo dài nhiều năm, hành động này của T&T như "liều thuốc" củng cố niềm tin tuyệt đối.

Lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án T&T DC Complex

Rời thủ đô Hà Nội, hành trình kiến tạo giá trị sống của T&T Group tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại miền Trung với dự án T&T Victoria (Nghệ An). Lấy cảm hứng từ mô hình "vườn trong phố" và các khu đô thị hiện đại tại Singapore, T&T Victoria mang đến hệ sinh thái 45 tiện ích đặc quyền mà trước đó chưa từng có tại thành phố Vinh (trước đây). Năm 2022, dự án xuất sắc đạt giải thưởng "Dự án đáng sống" do VCCI bình chọn. Đây là sự công nhận khách quan nhất cho môi trường sống văn minh, nơi cộng đồng cư dân không chỉ hài lòng về ngôi nhà mà còn hạnh phúc với các hoạt động giải trí, kết nối thường xuyên được chủ đầu tư tổ chức.

"T&T Group luôn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Những dự án như T&T Riverview, T&T DC Complex hay T&T Victoria chọn chiến lược "nhà ở luôn" cùng pháp lý hoàn chỉnh chính là điểm nhấn khác biệt, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối về tài sản của mình", đại diện T&T Group khẳng định.

Thực tế, nội lực của T&T Group không chỉ giới hạn ở một vùng địa lý. Không ồn ào phô trương, tập đoàn của Bầu Hiển liên tiếp triển khai đa dạng loại hình sản phẩm, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của nền kinh tế.

Tại miền Bắc, ngoài "viên kim cương" số 2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), tập đoàn ghi dấu ấn với dự án T&T Phố Nối (Hưng Yên) quy mô 5,3 ha đã hoàn thiện đồng bộ hạ tầng. Dọc dải đất miền Trung, sự cộng hưởng giữa dự án du lịch Gio Hải và hạ tầng trọng điểm Cảng hàng không Quảng Trị minh chứng cho tầm nhìn chiến lược trong việc khơi thông mạch máu kinh tế vùng.

Quay về với dòng chảy phù sa của sông Cửu Long, những đại đô thị biểu tượng đều đã sẵn sàng. Đúng như tinh thần mà nhà sáng lập T&T Group Đỗ Quang Hiển đã khẳng định: "T&T Group luôn theo đuổi tinh thần 'đã nói là làm, làm là phải ra sản phẩm', coi đó là trách nhiệm, tâm huyết và uy tín của doanh nghiệp".