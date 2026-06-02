Loạt giải pháp công nghệ đạt giải Sao Khuê: One Mount khẳng định vai trò ‘Innovation Hub’

Tại mùa giải năm nay, các giải pháp công nghệ của One Mount đều nhận được đánh giá rất cao từ hội đồng giám khảo nhờ khả năng ứng dụng công nghệ chuyên sâu để giải quyết triệt để các bài toán thực tiễn.

OneHub và các giải pháp y tế số của IVI Group được vinh danh nhờ giá trị thực tiễn cho người dùng

Trong khuôn khổ sự kiện, OneHub được trao giải thưởng Sao Khuê 2026 ở lĩnh vực "Kinh tế nền tảng" (Platform Economic).

Đại diện OneHub nhận giải thưởng Sao Khuê 2026 lĩnh vực kinh tế nền tảng.

OneHub là nền tảng Brokerage-as-a-Service (dịch vụ môi giới) do One Mount phát triển với định hướng trở thành nền tảng công nghệ bất động sản toàn diện dành riêng cho môi giới. Trung tâm của hệ thống này là bộ máy Synapse Engine, hoạt động như một "bộ não trung tâm" kết nối cung - cầu 24/7 với độ chính xác lên đến 99%. Thay vì phải tự tìm nguồn khách, môi giới chỉ cần nhập nguồn hàng, nguồn khách của mình lên và để AI của OneHub sử dụng các thuật toán phân tích, khớp nối nhu cầu khách hàng với kho hàng "4 Thật": Nhà thật, Giá thật, Người thật, Ảnh thật. Điều này mang lại những lợi ích đột phá cho người làm nghề môi giới nói riêng và toàn bộ thị trường nói chung.

Đặc biệt, OneHub còn hướng tới chuẩn hóa toàn bộ quy trình giao dịch thông qua mô hình "Deal Room" (phòng giao dịch số) và hệ thống vận hành tập trung, giúp các bên tham gia giao dịch phối hợp minh bạch, hạn chế tranh chấp và giảm thiểu rủi ro trong quá trình mua bán bất động sản. Nền tảng cũng tích hợp các công cụ hỗ trợ pháp lý, tài chính và kê khai thuế, hỗ trợ môi giới và khách hàng thuận tiện hơn trong việc hoàn thiện thủ tục giao dịch, đồng thời thích ứng với các yêu cầu mới của thị trường và khung pháp lý bất động sản trong giai đoạn chuyển đổi số.

Ở lĩnh vực y tế số, các giải pháp của IVI Group – thành viên thuộc One Mount Group tiếp tục ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2026 nhờ khả năng ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và tối ưu vận hành cho ngành y tế.

IVI Group - thành viên Tập đoàn One Mount ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2026 với nhiều giải pháp y tế số được vinh danh

Trong đó, Digital TPA - hệ thống thẩm định, chấm điểm và bảo lãnh bảo hiểm dựa trên lịch sử y tế được công nhận là "Sản phẩm xuất sắc" tại giải thưởng Sao Khuê 2026 lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời được xếp hạng trên Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026. Giải pháp ứng dụng OCR và Agentic AI nhằm tự động hóa toàn bộ quy trình xử lý hồ sơ bảo hiểm y tế, từ trích xuất dữ liệu bệnh án, phân tích điều khoản hợp đồng đến xác định quyền lợi chi trả với độ chính xác cao. Hệ thống đồng thời giúp tăng tính minh bạch trong quy trình thẩm định, giảm thời gian xử lý hồ sơ và hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro.

Bên cạnh đó, hai giải pháp khác của IVI Group gồm nền tảng chăm sóc sức khỏe số IVIE-Bác sĩ ơi và giải pháp bản đồ số bệnh viện IVI HosMap 3D cũng được vinh danh trên Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam 2026.

Với IVIE-Bác sĩ ơi, ứng dụng được phát triển theo định hướng trở thành nền tảng chăm sóc sức khỏe trực tuyến toàn diện, kết nối người dùng với bác sĩ, bệnh viện, phòng khám và các dịch vụ y tế trên cùng một hệ sinh thái công nghệ thống nhất. Ứng dụng hiện cung cấp nhiều tính năng như đặt lịch khám trực tuyến, tư vấn từ xa, quản lý hồ sơ và trợ lý AI chăm sóc sức khỏe.

Trong khi đó, IVI HosMap 3D là giải pháp bản đồ số bệnh viện và điều hướng thông minh ứng dụng AI cùng các thuật toán định tuyến nhằm hỗ trợ người bệnh di chuyển thuận tiện hơn trong môi trường bệnh viện phức tạp, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả vận hành cho các cơ sở y tế.

One Mount và chiến lược "Innovation Hub"

Việc nhiều nền tảng và giải pháp công nghệ trong hệ sinh thái One Mount được vinh danh tại Sao Khuê 2026 cho thấy định hướng phát triển nhất quán của tập đoàn trong việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu và AI để xây dựng các nền tảng số có tính ứng dụng cao, góp phần giải quyết những nhu cầu thiết thực của xã hội.

Là trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái Techcombank - One Mount - Masterise Group, đồng thời sở hữu năng lực mạnh mẽ về công nghệ, dữ liệu và AI, One Mount luôn tiên phong kiến tạo các giải pháp số phục vụ xuyên suốt nhu cầu của người dân Việt Nam trên nhiều lĩnh vực thiết yếu.

One Mount với năng lực công nghệ, dữ liệu và AI vượt trội sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số của đất nước

Từ tài chính, bất động sản đến chăm sóc sức khỏe, One Mount đang từng bước xây dựng hệ sinh thái số kết nối liền mạch mọi nhu cầu của người dân Việt Nam thông qua công nghệ, dữ liệu và AI.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, One Mount khẳng định cam kết chiến lược trong việc xây dựng một "Innovation Hub" tiên phong tại Việt Nam. Lấy công nghệ, dữ liệu và AI làm trọng tâm, One Mount nỗ lực kiến tạo các giải pháp công nghệ đột phá, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển nền kinh tế số trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.