Loạt học sinh Hà Nội nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, Hà Nội chỉ đạo gấp

Liên quan đến vụ học sinh Trường tiểu học Kim Giang nhập viện sau chuyến dã ngoại, ngày 30.3, Sở Y tế Hà Nội cho biết nguyên nhân ban đầu khiến 72 học sinh nhập viện là do vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà có trong suất ăn.

Nguyên nhân 72 học sinh tiểu học nhập viện là do ngộ độc thực phẩm ĐÌNH HUY

Cơ quan chức năng đề nghị Q.Thanh Xuân tiếp tục chỉ đạo điều tra tại bếp ăn Trường tiểu học Kim Giang, trong đó rà soát lại nguyên nhân vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà từ khâu vận chuyển hay trong quá trình chế biến.

Cùng ngày, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Hà Nội, Sở Công thương Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở NN-PTNN Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã trong thành phố tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Q.Thanh Xuân, H.Gia Lâm (Hà Nội) tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc thực phẩm ngộ độc ở Trường tiểu học Kim Giang; tăng cường kiểm tra, giám sát điều tra, lấy mẫu xét nghiệm tìm ra nguyên nhân gây ra ngộ độc; theo dõi, giám sát diễn biến vụ ngộ độc đến khi kết thúc.

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương Hà Nội, Sở NN-PTNT Hà Nội và và UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn chất lượng cao, các cơ sở vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu thụ thực phẩm không an toàn.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, vệ sinh cơ sở, vệ sinh dụng cụ, vệ sinh cá nhân, nguồn gốc nguyên liệu đưa vào sản xuất, chất lượng sản phẩm; đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Yêu cầu Sở Công thương Hà Nội và Sở NN-PTNT Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Sở y tế Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; chú trọng về nguồn gốc, nhãn mác sản phẩm lưu thông trên thị trường, nhất là ở các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

UBND TP.Hà Nội chỉ đạo UBND Q.Thanh Xuân yêu cầu bếp ăn tập thể của Trường tiểu học Kim Giang tạm dừng hoạt động để khắc phục ngộ độc thực phẩm; kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình từ khâu nhập nguyên liệu, chế biến, bảo quản, chia thức ăn, vận chuyển thực phẩm và xác định nguyên nhân xảy ra ngộ độc thực phẩm liên quan đến quy trình thực hiện.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể tại các trường học, cơ sở sản xuất có nguy cơ cao, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh thực phẩm không có giấy phép, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm và tiêu hủy thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Trước đó, khoảng 6 giờ 45 ngày 28.3, Trường tiểu học Kim Giang tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi tham quan tại nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh (H.Gia Lâm). Đồ ăn trưa được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm để học sinh ăn trưa lúc 11 giờ. Các món ăn trưa của học sinh gồm: cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô.

Sau khi từ nông trại về trường, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, 2 cháu có biểu hiện đi ngoài 2 - 3 lần. Từ 15 giờ 30 - 18 giờ cùng ngày, có tổng số 72 học sinh có cùng biểu hiện nôn, buồn nôn, đau bụng được chuyển khám tại các bệnh viện: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Xây dựng.