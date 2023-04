Loạt iPhone nào có thể bị iOS 17 bỏ rơi?

Theo PhoneArena, iPhone nổi tiếng với lợi thế về thời gian được hỗ trợ cập nhật cao hơn đáng kể so với các smartphone thông thường, giúp người dùng kéo dài thời gian sử dụng thiết bị. Cam kết hỗ trợ phần mềm lâu dài cho tất cả các thiết bị cũng là một trong những lý do mà nhiều người chọn mua iPhone. Nhưng mọi hỗ trợ đều cũng phải kết thúc khi iOS 17 sắp tới được cho là sẽ từ bỏ hỗ trợ cho iPhone 8, 8 Plus và X - chiếc iPhone đầu tiên có màn hình notch.



iOS 17 có khả năng bỏ rơi tất cả ba mẫu iPhone ra mắt năm 2017 CHỤP MÀN HÌNH

Đó là ba thiết bị đều được ra mắt vào cuối năm 2017. Báo cáo được đưa ra bởi MacRumors dẫn nguồn tin giấu tên được khẳng định "có lịch sử về độ chính xác liên quan đến thông tin các bản cập nhật phần mềm sắp tới".

Cũng theo nội dung báo cáo, một số iPad cũng sẽ bị loại bỏ khả năng hỗ trợ bởi iPadOS 17, bao gồm iPad Pro 12,9 inch nguyên bản (thế hệ 1), iPad Pro 9,7 inch (thế hệ 1) và iPad tiêu chuẩn thế hệ thứ 5. Tất cả các thiết bị được MacRumors liệt kê đều được phát hành từ năm 2015 đến 2017.

iOS 17 và iPadOS 17 dự kiến sẽ ra mắt tại WWDC 2023 cùng kính thực tế hỗn hợp đầu tiên của Apple. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 9.6. Theo các rò rỉ gần đây, iOS 17 sẽ là một bản cập nhật tăng cường, tập trung nhiều hơn vào cam kết của Apple trong việc tuân thủ luật pháp châu Âu. Đặc biệt, phiên bản này cũng chứng kiến lần đầu tiên Apple triển khai hỗ trợ cho các cửa hàng ứng dụng bên thứ ba. Trong khi đó, iPadOS 17 được cho là sẽ được Apple triển khai tính năng đa nhiệm tinh vi nhằm mang đến trải nghiệm 2 trong 1 tốt hơn trên dòng iPad Pro cao cấp.