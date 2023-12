Ngày 6.12 vừa qua, Châu Hải My đón sinh nhật thứ 57. Dịp đặc biệt này, nữ diễn viên kỳ cựu chia sẻ: "Hôm nay tôi 57 tuổi. Cảm ơn sự yêu thương và đồng hành của mọi người trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn sức khỏe, bình an và hạnh phúc". Thế nhưng, chỉ chưa đầy một tuần sau lời nhắn gửi đó, dư luận bàng hoàng khi nhận tin cô đã mãi mãi ra đi. Hiện gia đình Châu Hải My chưa công bố kế hoạch tổ chức tang lễ