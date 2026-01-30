Loạt laptop AI tiên phong dùng chip Ryzen AI 400 Series mới ở Việt Nam

Năm 2025 vừa qua, ASUS xác định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm cho chiến lược laptop AI. Hãng liên tục mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều nền tảng khác nhau như Intel Core Ultra, AMD Ryzen AI và Qualcomm Snapdragon X, đồng thời đầu tư vào các không gian trải nghiệm chuyên biệt như ASUS Exclusive Store và ASUS AI Innovation Hub.

Tiếp nối đà tăng trưởng đó, ngay trong những ngày đầu năm 2026, ASUS trở thành một trong những nhà sản xuất đầu tiên đưa về Việt Nam hai mẫu laptop sử dụng nền tảng Ryzen AI 400 Series (Gorgon Point) vừa được AMD công bố tại CES 2026, gồm Zenbook 14 (UM3406GA) và Vivobook S14 (M3407GA). Không chỉ tập trung vào AI, hai mẫu laptop này còn cho thấy cách ASUS ưu tiên xây dựng một trải nghiệm cân bằng, chú trọng những yếu tố thực tế với người dùng như pin lâu, màn hình OLED và thiết kế mỏng nhẹ.

Zenbook 14: Sang trọng - Thanh Thoát - Chuẩn AI

Zenbook 14 (UM3406GA) tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Zen với lớp vỏ nhôm nguyên khối màu đen (Jade Black). Điểm nhấn ngoại hình nằm ở logo "Monogram" tối giản trên nắp máy, kết hợp cùng độ mỏng 14,9 mm và trọng lượng 1,2 kg. Thông số này đưa Zenbook 14 vào nhóm những mẫu máy tính tích hợp AI linh động nhất thị trường, phù hợp với người dùng có cường độ di chuyển cao.

Sức mạnh của máy đến từ vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445 (6 nhân, 12 luồng) thuộc dòng Ryzen AI 400 Series mới nhất. Với mức TDP 28W và đồ họa tích hợp Radeon 840M, thiết bị có khả năng xử lý tốt các tác vụ đòi hỏi hiệu năng đa nhân như chỉnh sửa video hay thiết kế đồ họa 2D. Đáng chú ý, nhờ tiến trình 4nm từ TSMC được tối ưu hóa, máy cải thiện thời lượng pin thêm 15% so với thế hệ tiền nhiệm. Theo công bố từ nhà sản xuất, viên pin 75 Whrs kết hợp cùng khả năng quản lý điện năng của chip Ryzen mới có thể duy trì hoạt động lên đến 23 giờ trong điều kiện sử dụng cơ bản.

Máy hỗ trợ sạc nhanh qua cổng Type-C với công suất 68W, cho phép nạp 60% pin trong 49 phút. Về khả năng hiển thị, Zenbook 14 sở hữu màn hình 14 inch đạt chuẩn Lumina OLED, tỷ lệ 16:10. Màn hình này đạt độ sáng tối đa 600 nits (HDR), độ tương phản 1.000.000:1 và phủ 100% dải màu DCI-P3. Ngoài chứng nhận VESA DisplayHDR True Black 600 cho độ sâu màu đen tuyệt đối, tấm nền còn đạt chuẩn TÜV Rheinland về bảo vệ mắt, giúp giảm mỏi điều tiết khi làm việc lâu.

Trải nghiệm người dùng được hoàn thiện bằng hệ thống loa siêu tuyến tính do Harman Kardon tinh chỉnh và bàn phím ErgoSense cho cảm giác gõ êm. Bàn di chuột (touchpad) được phủ lớp chống bám vân tay và có độ ma sát thấp, giúp thao tác vuốt chạm mượt mà. Dù có thiết kế mỏng, Zenbook 14 vẫn trang bị đầy đủ các cổng kết nối cần thiết cho công việc và đạt độ bền chuẩn quân đội Mỹ, đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Zenbook 14 hiện đang được bán trên toàn quốc với giá từ 29.990.000 đồng cho phiên bản 16GB RAM và ổ SSD dung lượng 512GB. Người dùng cũng có thể cân nhắc phiên bản 32GB RAM với ổ SSD dung lượng 1TB.

Vivobook S14/16: mỏng nhẹ, pin lâu, tăng hiệu suất

Sản phẩm giữ ngôn ngữ thiết kế tối giản với vỏ kim loại, logo khắc CNC, hướng đến nhóm người dùng trẻ hoặc nhân viên văn phòng thường xuyên di chuyển. Máy có độ dày dao động từ 1,59 đến 1,79 cm, trọng lượng 1,4 kg, đạt chứng nhận độ bền quân đội Mỹ MIL-STD 810H. Màn hình là điểm nhấn với tấm nền OLED 14 inch, tỷ lệ 16:10 hiện đại.

Nhờ công nghệ viền mỏng NanoEdge, tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt mức 86%. Các thông số kỹ thuật tập trung vào độ chính xác màu với dải màu DCI-P3 đạt 95%, thời gian phản hồi 0,2 ms và độ tương phản cao. Để hỗ trợ người dùng làm việc cường độ cao, màn hình này cũng được phủ lớp chống chói và có chứng nhận giảm ánh sáng xanh từ TÜV Rheinland. Về cấu hình, Vivobook S14 trang bị vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445 thuộc thế hệ 400 Series mới nhất, đi kèm đồ họa Radeon 840M. Máy đáp ứng tốt các tác vụ đa nhiệm, từ học tập đến biên tập video cơ bản.

Điểm khác biệt nằm ở bộ xử lý thần kinh NPU đạt mức 50 TOPS, cho phép xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên phần cứng, giúp tăng tính bảo mật và tiết kiệm năng lượng hơn. Model này có sẵn 16 GB RAM DDR5 và còn một khe trống hỗ trợ nâng cấp tối đa lên 32 GB - một tính năng hiếm thấy trên các dòng laptop mỏng nhẹ hiện nay. Bộ nhớ trong 512 GB SSD có thể mở rộng lên 1 TB nếu nhu cầu lưu trữ tăng cao. Nhằm tối ưu tính linh động, máy sở hữu viên pin 70 Whrs kèm sạc nhanh 68W (nạp 60% pin trong 49 phút). Tính năng Battery Health Charging đi kèm giúp kiểm soát dòng điện để kéo dài tuổi thọ pin. Dù có kích thước gọn, sản phẩm vẫn duy trì đầy đủ các cổng kết nối phổ biến, hạn chế việc phải dùng thêm bộ chuyển đổi.

Tại Việt Nam, Vivobook S14 và S16 hiện có giá khởi điểm từ 27,59 triệu đồng.