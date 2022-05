Loạt ồn ào của các nhóm nhạc nữ cùng mái nhà với BTS

Sau loạt bê bối bạo lực học đường của tân binh Le Sserafim, những vụ ồn ào trước đây của các nhóm nhạc nữ nhà Hybe một lần nữa được nhiều người quan tâm.

Glam

Glam là nhóm nhạc nữ đầu tiên của Big Hit Entertainment (sau này là Hybe), được đồng quản lý bởi Source Music. Đội hình ban đầu của nhóm gồm 5 thành viên là Jiyeon, Zinni, Trinity, Dahee và Miso, ra mắt vào năm 2012 với Party (XXO).

Cùng năm, thành viên Trinity đột ngột rời nhóm vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nguyên nhân chính là do nữ thần tượng là một fan cuồng của Leeteuk (Super Junior). Cô đã nhiều lần quấy rối giọng ca nhà SM cho đến khi được ra mắt cùng Glam.

Đến năm 2014, nam diễn viên Lee Byung Hun báo với sở cảnh sát rằng mình bị tống tiền bởi hai người phụ nữ, một trong số đó là thành viên Dahee của Glam. Sau quá trình điều tra, “gà nhà” Big Hit bị phạt 2 năm tù treo. Big Hit Entertainment và Source Music cũng chính thức giải tán nhóm, tuyên bố hợp đồng của Glam đã kết thúc.

Sau bê bối chấn động làng giải trí của Glam, cùng với những thành công vượt trội của BTS, Big Hit tập trung hoàn toàn vào các nhóm nhạc nam. Thậm chí, công ty còn chuyển các thực tập sinh nữ sang Source Music, trong đó có SinB và Eunha của GFriend.

GFriend

Từ năm 2019 trở đi, Big Hit Entertainment dần mua lại các công ty giải trí khác như Source Music, Pledis Entertainment, Koz Entertainment… được gọi chung là Hybe Labels. Cũng từ thương vụ này, nhóm nhạc nữ nổi tiếng GFriend chính thức về chung nhà với BTS.

GFriend ra mắt vào năm 2015 với ca khúc Glass bead và nhanh chóng chiếm được tình cảm của người hâm mộ thông qua loạt hit đình đám như Me gustas tu, Rough, Time for the moon night, Mago… Nhóm được yêu thích nhờ giọng hát ngọt ngào và khả năng vũ đạo ổn.

Tại thời điểm đang ở đỉnh cao sự nghiệp, GFriend gây sốc khi bất ngờ tan rã vào tháng 5.2021, chỉ 2 năm sau khi chuyển sang Hybe Labels. Thậm chí, vì thông tin này, có những sự kiện của nhóm bị hủy bỏ dù đã lên lịch từ trước.

SinB tiết lộ các thành viên GFriend biết về việc tan rã một tháng trước khi thông báo với công chúng và nhóm đã khóc rất nhiều. Cô chia sẻ: “Chúng tôi không biết phải nói với fan việc GFriend sẽ không gia hạn hợp đồng như thế nào. Tôi sống trong ký túc xá với Sowon và Eunha. Vì vậy, vào buổi sáng, khi đọc tin tức GFriend tan rã, tất cả chúng tôi đều đồng loạt bước ra khỏi phòng của mình và khóc. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ khóc nhiều như năm ngoái. Tôi nghĩ tôi đã khóc đủ cho cuộc đời mình chỉ trong năm đó rồi”.

Mặc dù lúc đó Source Music vẫn quản lý GFriend, nhưng nhiều người tin rằng việc Hybe Labels mua lại công ty có liên quan đến sự tan rã đột ngột của nhóm. Hiện, tất cả các thành viên của GFriend đều đã ký hợp đồng với công ty mới. Eunha, SinB và Umji tái ra mắt với nhóm nhạc Viviz.

Fromis_9

Sau khi Pledis Entertainment bị “thâu tóm” vào năm 2020, Fromis_9 trở thành nhóm nhạc nữ thứ ba của Hybe. Đến khi GFriend tan rã, Fromis_9 là thần tượng nữ duy nhất hoạt động dưới trướng Hybe Labels.

Fromis_9 ra mắt vào năm 2018, được thành lập thông qua chương trình sống còn Idol School. Khác với những nhóm bước ra từ show sống còn Produce, Fromis_9 là một nhóm nhạc cố định và hoạt động lâu dài.

Song, dù được người hâm mộ bình chọn để có “suất” ra mắt, Fromis_9 vẫn không có sản phẩm nổi bật trong suốt một thời gian dài. Không chỉ vậy, khi loạt bê bối gian lận phiếu bầu nổ ra, các thành viên của nhóm cũng không tránh khỏi những lời chỉ trích nặng nề. Sau quá trình điều tra, người ta phát hiện có 3 trong số 9 thành viên của Fromis_9 không đủ điều kiện để được ra mắt. Cũng từ đó, dân mạng “gán” cho Fromis_9 tên gọi “nhóm nhạc gian lận”.

Mãi đến năm 2021, sau 3 năm hoạt động chăm chỉ, Fromis_9 mới có được chiến thắng đầu tiên trên chương trình âm nhạc và dần được công chúng đón nhận nhiều hơn.

Le Sserafim

Tháng 6.2020, Hybe lần đầu tiên mở buổi thử giọng tuyển idol nữ kể từ khi Glam tan rã. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên và nóng lòng chờ đợi nhóm nhạc nữ thứ hai do chính Hybe đào tạo.

Đầu tháng 5.2022, Le Sserafim chính thức ra mắt dưới đội hình 6 thành viên. Nhóm nhanh chóng trở nên nổi tiếng vì được biết đến với danh xưng “đàn em BTS”. Không chỉ vậy, Le Sserafim còn có sự góp mặt của các tên tuổi đình đám trước đó như cựu thành viên Iz*one Chaewon, Sakura, thí sinh chương trình sống còn Produce 48 - Yunjin và diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp Kazuha.

Song, kể từ khi Le Sserafim giới thiệu về màn ra mắt của mình, thành viên Kim Garam đã trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi vì vướng vào cáo buộc bạo lực học đường.

Nhiều bài đăng trên cộng đồng trực tuyến đã “tố” nữ thần tượng chuyên bắt nạt khi đi học. Một người tự xưng là bạn học chung cấp 2 đã “vạch trần” những bê bối của Garam trong quá khứ bao gồm: bạo hành bạn học, uống rượu và hút thuốc khi chưa đủ tuổi… Chưa kể, Garam còn gây sốc khi xuất hiện trong loạt ảnh có chú thích thô tục, phản cảm trên trang Facebook cá nhân của mình. Ngoài ra, cũng có nhiều thông tin cho rằng bạn bè của Kim Garam đã đe dọa, quấy rối nạn nhân sau khi sự việc bị phanh phui và lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng.

Source Music sau đó đã phản hồi và khẳng định rằng Kim Garam mới là người bị bắt nạt. Công ty hy vọng công chúng sẽ dừng lại việc “ném đá” nữ tân binh, đồng thời thông báo Kim Garam sẽ tạm dừng các hoạt động quảng bá cùng Le Sserafim. Dù vậy, khi loạt bằng chứng xác thực liên tục được tung ra, cư dân mạng đang ngày càng phẫn nộ trước hành vi bênh vực gà nhà của Hybe Labels và Source Music.

Mặt khác, khi lùm xùm bắt nạt bạn học của Kim Garam còn chưa kịp lắng xuống thì Le Sserafim lại tiếp tục dính vào tranh cãi gian lận điểm số trong chương trình Music Bank (KBS). Theo đó, ca khúc đầu tay Fearless của nhóm đã giành chiến thắng trước nghệ sĩ nhạc trot nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc - Lim Young Woong. Tuy vậy, người ta nhanh chóng phát hiện ra rằng kết quả có nhiều điểm vô lý. Cùng với sự giải thích không rõ ràng của KBS, hãng truyền thông Dispatch hiện đã bắt tay điều tra vụ việc.