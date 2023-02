Loạt phim gây tiếc nuối khi bị Netflix ‘khai tử’

Tòa án tuổi vị thành niên

Tòa án vị thành niên (tựa gốc: Juvenile justice) là bộ phim hình sự, tội phạm dài tập được Netflix "trình làng" tháng 2.2022. Ngay từ khi mới ra mắt, sêri này đã gây chú ý nhờ sở hữu đề tài độc đáo về những vụ án động trời mà thủ phạm là những đứa trẻ đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại ấn tượng của "chị đại" Kim Hye Soo. Trong phim, cô vào vai nữ thẩm phán lạnh lùng nhưng công minh, giàu lòng trắc ẩn.

Tòa án vị thành niên là một trong những bộ phim Hàn Quốc "làm mưa làm gió" trên Netflix NETFLIX

Xoáy sâu vào vấn đề pháp lý nhức nhối ở Hàn Quốc cùng đối tượng tội phạm đặc biệt, lại được dán nhãn 18+, Tòa án vị thành niên nhanh chóng được nhiều người tò mò đón xem và bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Cùng với Squid Game, Hellbound, The silent sea và All of us are dead, Tòa án vị thành niên đã vào Top 10 các sêri không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix. Không chỉ gây tiếng vang trên thị trường phim quốc tế, Tòa án vị thành niên cũng được đánh giá cao ở quê nhà Hàn Quốc. Phim giành giải Kịch bản xuất sắc nhất tại giải thưởng Baeksang lần thứ 58, và nữ diễn viên chính Kim Hye Soo nhận được đề cử Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất.

Tuy nhiên đầu năm 2023, tờ StarNews đưa tin kế hoạch sản xuất phần 2 Tòa án vị thành niên đã bị Netflix hủy bỏ. Sự việc này khiến cho "mọt phim" Hàn Quốc ngỡ ngàng. Được biết, đơn vị sản xuất đã có buổi casting để tuyển diễn viên đóng vai học sinh cho phần 2. Tuy nhiên, nguồn tin từ ê kíp tổ chức buổi casting cho biết đã có thông báo đến các ứng viên việc sản xuất phần 2 bị hủy bỏ. Hiện tại, Netflix cũng không đưa ra phản hồi nào.

Uncoupled

Uncoupled dù được đánh giá cao về chất lượng nhưng mức rating phim không đủ tạo động lực để Netflix đổ tiền đầu tư làm phần tiếp theo NETFLIX

Uncoupled từng được xem như một trong những sêri hài tình cảm đáng mong đợi nhất của Netflix trong năm 2022. Phim đến từ bộ đôi nhà làm phim nổi danh Daren Star, người đứng sau thành công của Sex and the city, Emily in Paris, và Jefferey Richman - cái tên đứng sau Modern family và Frasier. Uncoupled còn gây sốt khi có sự góp mặt của ngôi sao How I met your mother Neil Patrick Harris.

Bên cạnh đó, Uncoupled là bộ phim truyền hình hiếm hoi khai thác đời sống tình cảm của những người đồng tính nam ở độ tuổi trung niên. Phim kể về Michael Lawson (Neil Patrick Harris) - nhân viên kinh doanh bất động sản thành đạt đột ngột bị bạn trai 17 năm Colin McKenna (Tuc Watkins) rời bỏ mà không biết lý do vì sao. Từ đó, anh phải học cách vượt qua đau khổ, hoang mang để đi tiếp cuộc đời mình. Với điểm số 7/10 trên IMDb, 76% điểm cà chua tươi trên Rotten Tomatoes và nhiều phản hồi tích cực từ cả người hâm mộ lẫn giới phê bình, Uncoupled vẫn được cho là chưa đủ "hot" và bị Netflix hủy bỏ sau một mùa.

1899

Chi phí sản xuất đắt đỏ được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến Netflix suy nghĩ lại về việc thực hiện phần 2 cho 1899 NETFLIX

Tiếp nối thành công vang dội của sêri du hành thời gian Dark, hai nhà làm phim Baran bo Odar và Jantje Friese đã ký hợp đồng với Netflix để cho ra mắt một sêri tâm lý, phiêu lưu khác mang tên 1899. Bộ phim ra mắt tháng 11.2022, xoay quanh hành khách và thủy thủ đoàn của con tàu Kerberos đang trên hành trình từ châu Âu đến New York (Mỹ). Tuy nhiên, tàu Kerberos sớm chạm trán với một con tàu bí ẩn trôi dạt trên biển Prometheus. Từ đó, một loạt sự kiện bí ẩn diễn ra, vượt ra khỏi tầm hiểu biết và kiểm soát của các nhân vật.

Phần hình ảnh của 1899 được đầu tư tinh vi không kém cạnh một bộ phim điện ảnh. Nội dung phim cũng được đánh giá là thông minh, đột phá và đầy bất ngờ. Ban đầu, các nhà sản xuất đã lên kế hoạch cho tổng cộng ba mùa. Tuy nhiên, Netflix đã quyết định "khai tử" sêri này ngay sau khi phát hành mùa đầu tiên. Nguyên nhân chính được cho là do kinh phí sản xuất 1899 quá cao. Phim được cho là tác phẩm truyền hình đắt nhất của Đức với kinh phí ước tính 50 triệu euro cho mùa 1. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận xét vì nội dung "hack" não, phong cách điện ảnh dị biệt mà 1899 cũng chỉ chinh phục một đối tượng khán giả nhất định chứ khó lòng tiếp cận khán giả đại chúng.

The Midnight Club

Đạo diễn Mike Flanagan vốn được xem là "con cưng" của nhà Netflix. Hãng phim trực tuyến này từng hậu thuẫn cho Mike Flanagan sản xuất hàng loạt các tác phẩm kinh dị độc đáo và ăn khách như: The haunting of hill house, The haunting of Bly Manor, Midnight mass. Năm ngoái, "ông hoàng phim kinh dị thế hệ mới" đã cho ra mắt The Midnight Club trên Netflix. Phim được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Christopher Pike.

The Midnight Club bị khai tử sau mùa 1 khiến khán giả tiếc nuối NETFLIX

The Midnight Club kể về ngôi nhà an dưỡng Brightcliffe đặc biệt, chỉ dành riêng cho những cô cậu thanh niên mới lớn mang trong người những căn bệnh hiểm nghèo, đếm ngày chờ chết. Đến chung sống tại Brightcliffe, bọn trẻ có một thông lệ lạ lùng: mỗi tối sẽ lén lút tụ họp ở thư viện, uống rượu và kể cho nhau nghe những câu chuyện ma kỳ bí. Cùng lúc, càng có nhiều chuyện quái dị diễn ra trong căn biệt thự cổ, kích thích sự tò mò và niềm bất an nơi những cô cậu trẻ tuổi. Việc Netflix bất ngờ tuyên bố ngưng sản xuất các phần tiếp theo của The Midnight Club là một cú sốc đối với fan của bộ phim. Bởi lẽ, nhiều câu hỏi vẫn còn bị bỏ ngỏ khi phần một kết thúc. Hai nhà sản xuất chính của The Midnight Club là Mike Flanagan và Trevor Macy cũng tuyên bố kết thúc hợp đồng với Netflix và "bắt tay" với đối tác mới Amazon Studios cho những dự án trong tương lai.