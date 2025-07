Loạt quyết định mới của Tổng thống Trump

Căng thẳng với ĐH Harvard

Reuters hôm qua đưa tin chính quyền Tổng thống Trump và ĐH Harvard tiếp tục căng thẳng. Theo đó, chính quyền Mỹ thông báo với tổ chức chịu trách nhiệm chứng nhận chất lượng của ĐH Harvard là NECHE nên thu hồi sự công nhận đối với trường này với cáo buộc vi phạm luật dân quyền liên bang khi không bảo vệ được sinh viên Do Thái. Ngoài ra, Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết sẽ gửi lệnh triệu tập hành chính để yêu cầu ĐH Harvard nộp hồ sơ liên quan những sinh viên bị cáo buộc tham gia làn sóng biểu tình ủng hộ người Palestine mà chính quyền xem là bài Do Thái. Đáp lại, ĐH Harvard khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác theo yêu cầu và nghĩa vụ hợp pháp, mặc dù cho rằng lệnh triệu tập đó không có cơ sở.