Loạt robot hút bụi lau nhà 'chào sân' Việt Nam đầu năm

Robot hút bụi lau nhà là những thiết bị gia dụng thông minh được dự đoán sẽ trở thành thiết yếu trong các gia đình Việt thời gian tới. Sự xuất hiện của những mẫu robot có khả năng tự động hóa cao sẽ "đánh trúng" nhu cầu dọn dẹp nhanh, gọn trong cuộc sống hiện đại.

Mới đây, hai thương hiệu Ecovacs và Tineco vừa "làm ấm" thị trường đầu năm bằng loạt sản phẩm làm sạch thông minh thế hệ mới, bao gồm Ecovacs Deebot T50 Pro Omni, Deebot X8 Pro Omni, Tineco Floor One S9 Artist, Floor One S6 Stretch Pro và Floor One S6 Flash Dry.

Loạt robot hút bụi đều có khả năng hút bụi với lực hút trên 10.000 Pa, thuộc nhóm cao của thị trường hiện tại. Đi cùng là nhiều công nghệ thông minh thế hệ mới như TruEdge 2.0, ZeroTangle 2.0 (chống rối tóc, lông vật nuôi), hệ thống định vị và điều hướng AIVI 3D 3.0. Chổi lăn OZMO Roller (lau sàn tái tạo nước) cũng lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu Deebot X8 Pro Omni cao cấp.

5 mẫu robot hút bụi lau nhà với nhiều công nghệ mới vừa được đưa về Việt Nam Ảnh: Anh Quân

Trong khi đó, dòng máy hút bụi lau sàn cầm tay tập trung vào thiết kế gập phẳng 180 độ giúp len lỏi được vào khu vực thấp như gầm bàn, giường, ghế, gia tăng khả năng hút - lau, trang bị công nghệ DualBlock Anti-tangle chống rối hoàn toàn mới. Tương tự robot hút bụi, các sản phẩm này đều có khả năng tự làm sạch, sấy khô để chống ẩm mốc, khử khuẩn, khử mùi.

Giá bán của các sản phẩm chưa được tiết lộ cụ thể nhưng thị trường kỳ vọng đây sẽ là bước tiến giúp phổ cập robot hút bụi tại Việt Nam ở quy mô rộng hơn. Theo đại diện nhà phân phối Hợp Long, các sản phẩm mới có nhiều cải tiến, tập trung vào khả năng tự động hóa như tự đổ rác, giặt sấy khăn lau, kết hợp với các công nghệ chống rối và định vị thông minh. "Mục tiêu là hỗ trợ người dùng Việt rảnh tay hơn trong khâu dọn dẹp", đại diện đơn vị chia sẻ tại buổi trải nghiệm.

Sự kiện cũng đánh dấu việc khai trương cửa hàng GIGA tại trung tâm thương mại Aeon Mall (Hà Đông, Hà Nội), phân phối đồ gia dụng thông minh thuộc nhiều thương hiệu trong và ngoài nước.