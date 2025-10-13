Loạt scandal của DJ Ngân 98 trước khi bị bắt

Hot girl Ngân 98 là ai?

Ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi Ngân 98) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Ngân 98 bị cáo buộc sử dụng chiêu trò "hàng tặng kèm" để tuồn ra thị trường sản phẩm giảm cân không phép, thu lợi hàng trăm tỉ đồng. Trước khi bị bắt, DJ Ngân 98 là cái tên vướng nhiều tai tiếng.

Ngân 98 thường khoe cuộc sống "sang chảnh" trước khi bị bắt Ảnh: FBNV

Ngân 98 tên đầy đủ là Võ Thị Ngọc Ngân, quê ở Bình Định. Giai đoạn 2016 - 2017, cô nổi lên như một hiện tượng mạng nhờ những hình ảnh nóng bỏng, sau đó bị chỉ trích vì có phát ngôn chê bai hình thể phụ nữ. Từ thị phi này, Ngân 98 tăng cường tạo “chiêu trò” bằng những hình ảnh khoe thân nóng bỏng và những cách tạo dáng phản cảm.

Mặc dù nhận hàng loạt chỉ trích nhưng Ngân 98 vẫn phớt lờ và tiếp tục đăng tải những hình ảnh “mặc như không”. Thậm chí, khi vướng ồn ào lộ clip nóng, cô vẫn thản nhiên chia sẻ về câu chuyện này trên sóng livestream. Những năm gần đây, Ngân 98 theo đuổi công việc DJ và kinh doanh online. Cô thường xuyên xuất hiện ở các quán bar trong trang phục “thiếu vải”. Ngoài ra, chuyện tình của cô và Lương Bằng Quang cũng vướng nhiều thị phi.

Cả hai thường xuyên livestream thể hiện tình cảm một cách quá đà. Khi Ngân 98 vướng ồn ào liên quan đến chất kích thích vào năm 2020, Lương Bằng Quang lên tiếng bênh vực và tìm mọi cách để biện minh cho bạn gái. Hành động bất chấp này của Lương Bằng Quang khiến khán giả ngao ngán.