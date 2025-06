Loạt tác phẩm lần đầu công chiếu quốc tế tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Tác phẩm quốc tế 'mới tinh' tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Tài tử Ji Seung Hyun cùng bộ phim Bạn tôi là sát nhân sẽ lần đầu ra mắt khán giả tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng ẢNH: DANAFF III, BIG WHALE ENTERTAINMENT

Với chủ đề: Nhịp cầu châu Á, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3 (DANAFF III) sẽ diễn ra từ ngày 29.6 - 5.7 với nhiều hoạt động giao lưu đặc sắc của điện ảnh Việt Nam và khu vực.

Liên hoan phim năm nay được làm mới với nhiều điểm nhấn đáng chú ý, trong đó phải kể đến chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á. Chương trình không chỉ quy tụ những bộ phim xuất sắc từng đoạt giải tại các liên hoan phim uy tín mà còn giới thiệu 7 tác phẩm lần đầu công chiếu quốc tế. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tin tưởng của các nhà làm phim dành cho DANAFF đồng thời cho thấy nỗ lực mở rộng không gian đối thoại và kết nối sâu sắc hơn trong cộng đồng điện ảnh châu Á.

Năm nay, nhiều nhà làm phim tin tưởng lựa chọn Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3 làm sân khấu ra mắt tác phẩm của họ. Trong số các tác phẩm lần đầu được công chiếu trước công chúng hoặc ra mắt quốc tế, cái tên My Friend is a Murderer (Bạn tôi là sát nhân) của đạo diễn Hàn Quốc Kim Hee Sung nhận được nhiều sự chú ý, nhất là khi nam diễn viên Ji Seung Hyun của bộ phim cũng xác nhận sẽ đến Đà Nẵng dự liên hoan lần này.

Nhiều tác phẩm của điện ảnh Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông... cũng quy tụ tại chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á thuộc khuôn khổ DANAFF III ẢNH: DANAFF III

Bên cạnh My Friend is a Murderer, phim Ấn Độ Love in Vietnam (Yêu từ cái nhìn đầu tiên); Extreme Family (Hẹn gặp ở Jeju) từ Hàn Quốc; các tác phẩm Nhật Bản: Lotus Kitchen (Bếp liên hoa); Mommy (Mẹ ơi), Niihama Hikari Story: The Blue Lion (Sư tử xanh), Souzoku (Thừa kế) cũng lần đầu công chiếu quốc tế (International Premiere) hoặc công chiếu thế giới (World Premiere) tại DANAFF III.

Ngoài ra, nhiều tác phẩm đến từ các nền điện ảnh trong khu vực: Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Hồng Kông, Bangladesh, Indonesia, Đài Loan… cũng xuất hiện trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á thuộc khuôn khổ liên hoan phim sắp tới.

DANAFF - cái nôi để nhà làm phim quốc tế gửi gắm tác phẩm

Với uy tín ngày càng tăng của DANAFF, nhiều nhà làm phim quốc tế tin tưởng lựa chọn liên hoan phim này là sân khấu ra mắt "đứa con tinh thần" mới của họ ẢNH: DANAFF

Trước câu hỏi: "Làm sao để các nhà sản xuất tin tưởng chọn Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng làm nơi công chiếu tác phẩm của họ lần đầu?", tiến sĩ Ngô Phương Lan - đại diện ban tổ chức, chia sẻ với Thanh Niên: "'Hữu xạ tự nhiên hương' đúng trong trường hợp này. Dường như hầu hết các nhà làm phim đã đến DANAFF đều mong có ngày trở lại với tác phẩm mới của mình".

Nữ tiến sĩ nói thêm: "Năm nay số lượng phim châu Á gửi đến để chúng tôi tuyển chọn nhiều hơn hẳn, nên DANAFF có điều kiện lựa chọn rộng hơn. Đặc biệt khu vực dự thi phim châu Á và Toàn cảnh điện ảnh châu Á có đến 11 bộ phim châu Á công chiếu lần đầu, trong đó 7 phim công chiếu thế giới (nghĩa là mới tinh, chưa từng chiếu ở đâu) và 4 phim công chiếu quốc tế. Đây là con số đáng tự hào, chứng minh uy tín của liên hoan phim và chứng tỏ các nhà làm phim đã chọn DANAFF là cái nôi đầu tiên để gửi gắm 'đứa con lọt lòng' của mình!".