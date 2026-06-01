Loạt thay đổi lớn ở World Cup 2026: Các trận đấu trở nên cực kỳ 'nghẹt thở'

Bóng sẽ lăn nhiều hơn ở World Cup 2026

Một trong những vấn đề khiến FIFA và IFAB đau đầu trong nhiều năm qua là tình trạng câu giờ ngày càng phổ biến. Không ít trận đấu lớn bị cắt vụn bởi những pha nằm sân, thay người chậm hoặc kéo dài thời gian đưa bóng vào cuộc. Để giải quyết vấn đề này, IFAB đã đưa ra hàng loạt biện pháp mạnh tay, áp dụng ngay ở World Cup 2026.

Đầu tiên là quy định thủ môn chỉ được giữ bóng tối đa 8 giây. Trong 5 giây cuối, trọng tài sẽ thực hiện động tác đếm ngược bằng tay để tất cả cầu thủ đều nhận biết. Nếu vi phạm, đội đối phương sẽ được hưởng phạt góc thay vì quả đá phạt gián tiếp như trước.

Thay đổi thứ 2 liên quan đến các quả ném biên. Nếu đội thực hiện cố tình kéo dài thời gian, trọng tài có quyền chuyển quyền ném biên cho đối phương. Tương tự, các quả phát bóng lên từ cầu môn cũng sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn nhằm tránh việc thủ môn hoặc hậu vệ trì hoãn trận đấu.

Ngay cả các cầu thủ chấn thương cũng phải rời sân nhanh chóng ẢNH: REUTERS

Một thay đổi đáng chú ý khác liên quan đến việc thay người. Theo quy định mới, cầu thủ được thay ra phải rời sân trong vòng 10 giây kể từ khi trọng tài cho phép thay người. Nếu cố tình đi chậm hoặc câu giờ, cầu thủ dự bị sẽ phải chờ thêm 60 giây mới được vào sân, đồng nghĩa đội bóng sẽ phải thi đấu thiếu người trong khoảng thời gian đó.

Đây được xem là một trong những biện pháp mạnh tay nhất của IFAB nhằm ngăn chặn tình trạng kéo dài thời gian ở những phút cuối trận. Cuối cùng là quy định liên quan đến chăm sóc y tế. Những cầu thủ phải nhận sự hỗ trợ từ đội ngũ y tế trên sân sẽ phải rời sân trong một khoảng thời gian nhất định trước khi được trở lại thi đấu. Mục tiêu là hạn chế tình trạng nằm sân kéo dài để cắt nhịp trận đấu hoặc giúp đồng đội có thời gian nghỉ ngơi.

Tổng cộng có 5 thay đổi được thiết kế riêng cho mục tiêu chống câu giờ, cho thấy IFAB đang quyết tâm đưa bóng đá trở lại với tinh thần thi đấu liên tục và tốc độ cao.

Trọng tài được bảo vệ nhiều hơn

Bên cạnh việc cải thiện nhịp độ trận đấu, IFAB cũng muốn tạo ra môi trường tôn trọng trọng tài hơn. Một trong những hình ảnh quen thuộc của bóng đá hiện đại là cảnh hàng loạt cầu thủ vây quanh trọng tài sau các quyết định gây tranh cãi, tạo áp lực không cần thiết lên người điều khiển trận đấu.

Vì vậy, IFAB tiếp tục thúc đẩy nguyên tắc chỉ đội trưởng mới được quyền tiếp cận trọng tài để trao đổi về các quyết định chuyên môn. Thực tế, quy định này đã được áp dụng tại EURO 2024, một số giải vô địch quốc gia và lần đầu xuất hiện ở World Cup.

Một nội dung khác thu hút nhiều sự chú ý là các biện pháp nhằm ngăn chặn hành vi xúc phạm hoặc phân biệt đối xử trên sân cỏ. Trong những năm gần đây, không ít cầu thủ sử dụng tay hoặc áo đấu che miệng khi tranh cãi với đối thủ hay trọng tài, khiến việc xác minh nội dung phát ngôn trở nên khó khăn hơn.

Các trọng tài được phép rút thẻ đỏ trực tiếp với những cầu thủ buông lời lẽ phân biệt chủng tộc, xúc phạm đối phương ẢNH: REUTERS

IFAB không cấm việc che miệng khi trao đổi thông thường, nhưng muốn tăng cường khả năng xử lý những trường hợp bị nghi sử dụng ngôn từ mang tính phân biệt chủng tộc, kỳ thị hoặc xúc phạm nghiêm trọng. Mục tiêu của quy định là nâng cao tính minh bạch và góp phần xây dựng môi trường thi đấu văn minh hơn.

Quyền lực của VAR được tăng lên

Theo các điều chỉnh mới, VAR sẽ được trao thêm quyền can thiệp trong các trường hợp xác định nhầm cầu thủ nhận thẻ phạt, các tình huống liên quan đến thẻ đỏ phát sinh từ thẻ vàng thứ hai hoặc những quyết định rõ ràng ảnh hưởng trực tiếp đến trận đấu.

Bên cạnh đó, công nghệ video hỗ trợ trọng tài cũng sẽ tham gia nhiều hơn vào việc xác định đội nào là bên chạm bóng cuối cùng trong một số tình huống gây tranh cãi dẫn đến phạt góc hoặc phát bóng lên.

Những thay đổi này phản ánh xu hướng ngày càng phụ thuộc vào công nghệ trong bóng đá đỉnh cao. Dù VAR vẫn là chủ đề gây tranh luận, FIFA và IFAB tin rằng việc mở rộng quyền can thiệp sẽ giúp giảm thiểu các sai sót nghiêm trọng, đặc biệt ở một giải đấu mà chỉ một quyết định của trọng tài cũng có thể thay đổi số phận đội tuyển.

World Cup 2026 vì thế sẽ không chỉ là cuộc đua của các đội tuyển hàng đầu thế giới. Đó còn là sân khấu để kiểm chứng một chương mới trong lịch sử luật bóng đá, nơi công nghệ, tính minh bạch và tốc độ thi đấu được đặt lên hàng đầu.