Loạt thiết kế vượt chuẩn - Kiến tạo chuẩn sống thượng lưu tại The Emerald 68

"Hack-trick" view triệu đô nâng tầm chất sống thời thượng



The Emerald 68 là dự án hiếm hoi sở hữu 3 mặt tiền đường thông thoáng, trong đó một mặt trải dài trên Quốc lộ 13 - tuyến huyết mạch dài 143 km, bắt đầu từ ngã tư Hàng Xanh (TP.HCM), nối liền Đông Bắc TP.HCM đến các vùng kinh tế trọng điểm và kết thúc tại cửa khẩu Hoa Lư.

The Emerald 68 tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13 đoạn giáp ranh trung tâm TP.HCM, tuyến metro số 2 đi qua và 3 mặt view sông Sài Gòn đắt giá.

Đây là trục giao thương kinh tế sôi động bậc nhất vùng Đông Bắc, đồng thời đang được mở rộng 60m - 10 làn xe, giúp rút ngắn 50% thời gian di chuyển về trung tâm phường Sài Gòn (Quận 1 cũ). Khi tuyến đường này hoàn thiện, khu vực được dự báo sẽ trở thành "trục tài chính đầu não" mới, kéo theo làn sóng tăng giá mạnh mẽ cho các dự án dọc tuyến. Bên cạnh đó, tuyến metro số 2 mở rộng cũng mang đến sự kết nối thông suốt từ The Emerald 68 đến Hồ Con Rùa, mở ra khả năng liên kết đa chiều hiếm có.

Ngoài 3 mặt tiền đường, The Emerald 68 sở hữu tới 3 mặt view sông Sài Gòn mãn nhãn. Theo khảo sát, căn hộ ven sông hoặc view sông luôn có giá cao hơn 25 - 40% so với thông thường, dù vậy vẫn liên tục cháy hàng bởi sự hữu hạn. Chưa kể đây còn là khu căn hộ về vùng lõi (phường Sài Gòn) chỉ 11,5 km. Điều này càng khiến The Emerald 68 trở nên sáng giá.

Phóng tầm mắt từ ban công lồi - mở rộng tầm view 180 độ, cư dân ôm trọn 3 tầm view triệu đô: sông Sài Gòn thơ mộng - Landmark 81 hoa lệ về đêm hay pháo hoa rực rỡ mỗi dịp lễ, tết.

Loạt thiết kế vượt chuẩn khẳng định chất lượng hàng đầu

Là căn hộ đầu tay của Coteccons - Tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam trong vai trò chủ đầu tư, đơn vị này đã mang trọn tinh hoa và bề dày kinh nghiệm vào The Emerald 68, đưa dự án trở thành công trình để đời với thiết kế đa tầng tiện ích cùng loạt hạng mục "vượt chuẩn".

The Emerald 68 chọn cách tiếp cận khác biệt và độc đáo: phân bổ tiện ích trải đều gắn liền với nhịp sống đa thế hệ.

Hệ tiện ích The Emerald 68 được phân bổ đa tầng mở ra hành trình trải nghiệm đa dạng, liên hoàn và không lặp lại cho toàn bộ cư dân.

Đơn cử, The Emerald 68 có tới 3 tầng hầm liên thông diện tích lên tới 15.000 m2, vượt chuẩn 1,6 lần. Quy mô này bảo đảm mỗi căn hộ đều có chỗ đậu ô tô và xe máy riêng, điều hiếm gặp ở phân khúc cao cấp. Chi phí thi công tầng hầm thường cao hơn tầng căn hộ khoảng 25 - 30%, cho thấy quyết tâm đầu tư bài bản ngay từ phần móng của bộ đôi chủ đầu tư Lê Phong và Coteccons.

Ngoài tầng trệt hay tầng 3 như thông lệ, The Emerald 68 còn tích hợp thêm tiện ích tầng 20 và tầng thượng, nơi nhiều dự án thường bỏ qua vì chi phí đầu tư và vận hành cao. Hơn 40 tiện ích tinh anh được phân bổ và trải đều với chủ đề khác nhau giúp cư dân thuận tiện sử dụng và mang lại trải nghiệm trọn vẹn từ bình minh đến đêm muộn.

Tính riêng tư cũng được nâng tầm khi thiết kế theo tỷ lệ 11:6 - tức chỉ 11 căn/tầng nhưng có đến 6 thang máy - tương đương chỉ 2 căn/thang, gấp ba lần so với chuẩn phổ thông, giúp cư dân tận hưởng không gian thoải mái tuyệt đối.

Chỉ cần thanh toán 6,8% ký HĐMB, 20% đến khi nhận sổ hồng, ngân hàng cho vay 80% trong 30 năm, ân hạn gốc đến khi nhận nhà và hỗ trợ lãi suất tới 5 năm giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp The Emerald 68 bằng lương chỉ từ 10 triệu/tháng.

Đặc biệt, 100% căn hộ tại tháp Mega đều có ban công với những căn được thiết kế ban công lồi độc đáo, mở rộng góc nhìn gấp ba lần so với ban công phẳng, một số căn còn có ban công lồi dài đến 5m, đủ để gia chủ kiến tạo thành "vườn trên không" đắt giá.

Sảnh đón cư dân cũng được nâng tầm khi được thiết kế với chiều cao trần tới 8m, tương đương tiêu chuẩn sảnh khách sạn 5 sao giúp cư dân được chào đón như thượng khách.

Sau nhiều đợt liên tiếp cháy hàng, quỹ căn tại The Emerald 68 đang dần thu hẹp với bộ sưu tập "limited" có tầm view đẹp nhất dự án cùng chính sách ưu việt: thanh toán 6,8% ký HĐMB, chỉ 20% đến khi nhận sổ; ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất lên tới 5 năm, từ đó giúp khách hàng có thể mua nhà bằng lương chỉ từ 10 triệu/tháng, ngoài ra còn được cashback 22% và miễn 12 tháng phí quản lý, mở ra cơ hội sở hữu dễ dàng cho cả những khách hàng trẻ muốn chạm ngõ không gian sống thượng lưu.