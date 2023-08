Loạt trò chơi cũ của EA sắp bị ngừng máy chủ

Theo IGN, EA vừa công bố những trò chơi sắp bị đóng cửa máy chủ trong thời gian tới. Theo đó, trong bản ghi chú mới được đăng tải trên dịch vụ Online Services Shutdown của EA, công ty có kế hoạch ngừng hoạt động các máy chủ cho loạt trò chơi gồm Crysis 3, Dante's Inferno và Dead Space 2 trước cuối năm nay.

Cụ thể, Crysis 3 sẽ đóng cửa máy chủ vào ngày 7.9, trong khi máy chủ của Dante's Inferno và Dead Space 2 đóng cửa vào ngày 8.12.

Một hình ảnh trong game Crysis 3 của EA EA

EA đã phát hành bản làm lại của Crysis 3 vào năm 2021, cùng với Crysis và Crysis 2, điều đáng tiếc là các trò chơi trong bộ ba bản làm lại của thương hiệu Crysis chỉ là phần chơi đơn và hỗ trợ chơi trực tuyến. Mặc dù Crytek đã thông báo vào năm 2022 rằng họ đang làm việc trên Crysis 4, nhưng các tin tức về phần tiếp theo của thương hiệu cho đến nay vẫn còn rất mơ hồ.

Ba trò chơi trò chơi nói trên là những danh mục mới nhất mà EA sẽ ngừng hỗ trợ máy chủ vào năm 2023. Đầu năm nay, công ty cũng đã thông báo rằng họ sẽ đóng cửa các máy chủ của loạt game Kingdoms of Amalur, Shadows of the Damned, Syndicate và Warp. Trước đó vào tháng 10 năm ngoái, EA cũng thông báo đóng cửa những trò chơi cũ, trong đó đáng chú ý nhất là tựa game Mirror's Edge rất được yêu thích năm 2008.