Loạt truyện đặc biệt 'Doraemon' ra tập mới sau 9 năm

Nhà xuất bản Shogakukan vừa thông báo tập thứ 7 của loạt truyện Doraemon Plus sẽ ra mắt vào ngày 1.12 tới, nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của họa sĩ quá cố Fujiko F. Fujio (tên thật là Hiroshi Fujimoto, ông qua đời năm 1996).

6 quyển Doraemon Plus đã ra mắt bạn đọc Việt Nam NXB KIM ĐỒNG

Các tập truyện đặc biệt Doraemon Plus ra mắt bạn đọc lần đầu năm 2005, do chính Fujiko F. Fujio chọn lựa. Đây là những truyện chưa được công bố của ông trong loạt 45 tập truyện ngắn nổi tiếng đã xuất bản. Tập 6 của Doraemon Plus xuất bản năm 2014, gồm 21 truyện. Tập 7 sắp tới gồm 20 truyện.

6 tập truyện Doraemon Plus đã được NXB Kim Đồng giới thiệu đến bạn đọc. Nội dung các truyện trong loạt truyện đặc biệt này xoay quanh cuộc sống thường nhật của cậu bé Nobita hậu đậu và chú mèo máy đến từ tương lai Doraemon cùng bạn bè.

Truyện tranh Doraemon là manga trẻ em nổi tiếng ở xứ sở hoa anh đào cũng như trên toàn thế giới, xuất bản vào thập niên 1970. Câu chuyện mèo máy tương lai trở về quá khứ để chung sống và giúp đỡ một cậu bé đã làm rúng động bạn đọc bao thế hệ. Sau khi tác giả qua đời, thương hiệu Doraemon vẫn được phát triển và sáng tạo không ngừng, trong đó có phim hoạt hình.