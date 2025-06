Loạt video về Mái ấm Hoa Hồng nhận giải A Báo chí Quốc gia 2024

Tối 21.6.2025, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 19, năm 2024 với chủ đề "Thép trong bút - Lửa trong tim".

Dự lễ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng nhiều lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các nhà báo lão thành, các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Báo chí Quốc gia năm nay.

Loạt video về Mái ấm Hoa Hồng của báo Thanh Niên nhận giải A Giải báo chí Quốc gia 2024

Loạt 5 kỳ "Bóng tối trong mái ấm tình thương", phản ánh thực trạng bạo hành trẻ em trong cơ sở Mái ấm Hoa Hồng do nhóm tác giả của Báo Thanh Niên thực hiện đã nhận giải A, hạng mục Báo chí đa phương tiện. Tác phẩm do nhóm tác giả gồm Trần Duy Khánh, Nguyễn Thị Uyển Nhi, Đặng Văn Sinh, Nguyễn Thị Hoài Vân, Ngô Phương Thúy thực hiện.

Video điều tra về Mái ấm Hoa Hồng phơi bày tình trạng bạo hành nghiêm trọng đối với trẻ em tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng (ở quận 12, TP.HCM). Nhóm phóng viên điều tra của Báo Thanh Niên đã thâm nhập, ghi nhận hình ảnh thực tế bên trong cơ sở và công bố thông tin trên báo in cùng các nền tảng số Báo Thanh Niên vào tháng 9.2024.

Loạt điều tra vạch trần tội ác trong Mái ấm Hoa Hồng được đăng tải đầu tháng 9.2024 trên các nền tảng Báo Thanh Niên ẢNH: BTN

Ngay sau khi video đăng tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 12, UBND phường Trung Mỹ Tây thực hiện phân loại trẻ và lập hồ sơ hơn 80 trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng để cách ly khẩn cấp.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các cá nhân liên quan để điều tra về hành vi "hành hạ người khác", gồm: Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, là chủ mái ấm) cùng 2 bảo mẫu; 1 bảo mẫu khác bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Báo Thanh Niên sau đó đã tổ chức các chương trình thăm hỏi, chăm sóc trẻ tại nơi ở mới. Tại đây, các em được chăm sóc tốt, được học hành tử tế. Được giải thoát khỏi Mái ấm Hoa Hồng và cuộc sống của các em đã tốt hơn từng ngày.