Lọc ảo xét tuyển, xu hướng điểm chuẩn ĐH ra sao?

Lúc 14 giờ 30 ngày 4.8, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Lọc ảo - Những điều thí sinh cần biết" diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, từ hôm nay (4.8) đến 17 giờ ngày 9.8, các trường ĐH tổ chức xét tuyển nguyện vọng của thí sinh, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Quy trình lọc ảo này nhằm xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng xét tuyển mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay ảnh: T.N

Quy trình lọc ảo này sẽ diễn ra như thế nào, đến thời điểm nào các trường có thể công bố điểm chuẩn? Từ dữ liệu xét tải về cho thấy xu hướng thí sinh đăng ký vào trường năm nay ra sao, tổng số nguyện vọng xét tuyển chung, số lượng theo từng ngành cụ thể có điểm gì đáng chú ý?

Dự báo xu hướng điểm chuẩn năm nay ra sao? Khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần làm gì để chắc chắn trúng tuyển? Thí sinh cần chuẩn bị gì khi xác nhận nguyện vọng trên hệ thống và nhập học tại trường năm nay?

Những câu hỏi này sẽ được giải đáp trong chương trình diễn ra từ 14 giờ 30-15 giờ 30 với các chuyên gia:

Thạc sĩ Cao Quảng Tư , Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;

, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; Thạc sĩ Trương Quang Trị , Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành;

, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; Thạc sĩ Nguyễn Duy Trung, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông - Tổ chức sự kiện Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM.

Bạn đọc quan tâm tới quy trình lọc ảo xét tuyển, xu hướng lựa chọn ngành nghề và dự báo điểm chuẩn ĐH có thể đặt câu hỏi tại phần bình luận chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026.