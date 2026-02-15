Lọc nước tổng đầu nguồn Panasonic chọn ra mắt tại Việt Nam đầu tiên trên thế giới

Bước ngoặt lịch sử: Việt Nam trở thành "điểm đến đầu tiên" của Panasonic

Sự kiện ra mắt hệ thống lọc nước tổng đầu nguồn Panasonic FP-15AA1 tại Thế Giới Lọc Tổng Flagship Showroom (TP.HCM) đã thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên gia và người tiêu dùng. Đây là cột mốc khẳng định ưu tiên chiến lược của Tập đoàn điện tử hàng đầu Nhật Bản đối với thị trường Việt Nam.

Panasonic trình làng hệ thống lọc nước tổng đầu nguồn FP-15AA1 tại Việt Nam

Panasonic là tập đoàn điện tử hàng đầu Nhật Bản hơn 100 năm tuổi. Các sản phẩm chất lượng Nhật Bản trứ danh của Panasonic được hàng triệu gia đình Việt tin dùng hơn 50 năm qua.

Panasonic hợp tác chiến lược cùng Thế Giới Lọc Tổng phân phối sản phẩm lọc tổng tại Việt Nam

Ông Takashi Sugihara - Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Giải pháp Xử lý Nước, Tập đoàn Panasonic cho biết: "Hệ thống lọc nước tổng FP-15AA1 được phát triển dành cho các quốc gia mà chất lượng nước máy và nước sinh hoạt chưa đủ an toàn để sử dụng trực tiếp.

Việt Nam là thị trường đầu tiên trên thế giới được lựa chọn triển khai sản phẩm này, trước khi từng bước mở rộng sang các quốc gia đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng như Ấn Độ, Indonesia và Campuchia".

Hệ thống lọc nước tổng Panasonic FP-15AA1 với tinh hoa công nghệ Nhật Bản

Sự kiện này cũng đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Panasonic và Thế Giới Lọc Tổng trong lĩnh vực lọc nước. Đại diện Panasonic khẳng định, sau gần 10 năm hợp tác bền vững, Thế Giới Lọc Tổng với đội ngũ chuyên gia hàng đầu và hệ thống showroom phủ khắp cả nước là đối tác đủ năng lực để đưa giải pháp lọc nước tiên tiến này đến tay người tiêu dùng Việt một cách chuyên nghiệp nhất.

Thực trạng nguồn nước: Những con số "biết nói" và nỗi lo ung thư

Quyết định của Panasonic được đưa ra trong bối cảnh thách thức về nguồn nước tại Việt Nam đang ở mức báo động.

Theo Hội Cấp thoát nước Việt Nam, khoảng 60% người dân chưa tiếp cận được nước sạch. Theo Tổng cục thống kê, Việt Nam có hơn 34% người dân sử dụng nước giếng. Nhiều nguồn nước giếng kém chất lượng có nguy cơ cao bị nhiễm sắt, nhiễm phèn và và đặc biệt là Asen "sát thủ thầm lặng" gây ra nhiều bệnh nan y.

Ngay cả tại các đô thị lớn, chất lượng nước máy tại các khu dân cư cao tầng cũng đang gây quan ngại. Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), gần 40% chung cư TP.HCM chưa đạt chuẩn nước sạch.

Lọc tổng Panasonic - Giải pháp lọc nước chuyên sâu cho toàn bộ ngôi nhà

Sự xuất hiện của lọc tổng Panasonic FP-15AA1 ngay lúc này chính là "tấm lá chắn" kịp thời góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Sản phẩm có thể dùng được cho cả nước giếng và nước máy, rất phù hợp với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng tại Việt Nam.

Công nghệ Nhật Bản độc bản góp phần giải quyết "nỗi đau" của người dùng Việt

Đánh giá về sản phẩm, ThS Lê Tiến Quang (Đại học Virginia Tech - Hoa Kỳ), Viện phó Viện Digiwater nhận định: "Các dòng sản phẩm lọc tổng nhập khẩu thường được thiết kế phù hợp với nguồn nước máy và có mức đầu tư tương đối cao. Lọc tổng Panasonic rất ưu việt, có thể dùng cho cả nước máy và nước giếng, chất lượng được kiểm chứng khắt khe và chi phí vận hành thấp".

Đối với nước giếng kém chất lượng, công nghệ độc bản - Bộ lọc oxy hóa siêu tốc mang đến hiệu quả xử lý nước mạnh mẽ: khử trùng chuyên sâu, chống tái nhiễm khuẩn, đặc biệt loại bỏ độ đục, mùi tanh và tình trạng ố vàng do nhiễm sắt.

Nước giếng nhiễm sắt (bên trái) được xử lý thành nước sạch (bên phải) sau khi qua lọc tổng Panasonic

Đối với nước máy, hệ thống lọc tổng Panasonic như một "màng chắn cuối cùng" sau khi nước đi qua hàng nghìn km đường ống bị xuống cấp, những bể chứa kém vệ sinh. Với công nghệ lọc đa tầng tiên tiến, sản phẩm giúp mang lại nguồn nước thật trong lành và an toàn.

Thế Giới Lọc Tổng - Chuỗi siêu thị lọc tổng đầu nguồn uy tín lâu đời

Thế Giới Lọc Tổng là một trong những đơn vị tiên phong mang đến thị trường Việt Nam nhiều giải pháp lọc nước tiên tiến trên thế giới. Trải qua gần 20 năm, doanh nghiệp đã xây dựng được niềm tin vững chắc với hàng triệu người tiêu dùng Việt nhờ những giá trị độc bản trong lĩnh vực lọc nước.

Thế Giới Lọc Tổng Flagship showroom hướng đến khách hàng ở chung cư cao cấp và biệt thự

Mọi giải pháp xử lý nước đều dựa trên kết quả phân tích mẫu nước khoa học và khách quan từ công trình. Đội ngũ chuyên gia sẽ xác định đúng "bệnh" của nguồn nước tại địa phương đó để thiết kế hệ thống tối ưu nhất, đảm bảo nước sau lọc đạt chuẩn.

Nhiều giải pháp chuyên sâu của doanh nghiệp mang lại sự an tâm cho khách hàng như: dịch vụ khảo sát thực địa; xét nghiệm nước định kỳ miễn phí tại Viện Digiwater; vệ sinh đường ống - Digi Pipe Cleaning; khử trùng đường ống - Digi Pipe Protect; công nghệ phối cảnh lắp đặt AR… hay biệt đội phản ứng nhanh 24/7.