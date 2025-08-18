LocknLock ra mắt thương hiệu gia dụng JENNIFEROOM tại Việt Nam

Với nền tảng vững chắc tại Hàn Quốc và các thị trường quốc tế, JENNIFEROOM bước vào Việt Nam với sự phân phối độc quyền của LocknLock. Việt Nam được đánh giá là thị trường có tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, tầng lớp trung lưu mở rộng và người tiêu dùng trẻ có gu thẩm mỹ ngày càng tăng. LocknLock nắm bắt cơ hội này để tiếp cận thế hệ người dùng mới.

Thương hiệu gia dụng JENNIFEROOM vừa tham gia thị trường Việt Nam

Ảnh: CTV



Ông Nam SungWoo, Giám đốc Điều hành LocknLock Việt Nam khẳng định tầm nhìn chiến lược: "Đối với chúng tôi, hơn cả những tính năng vượt trội, mỗi sản phẩm gia dụng gắn với sứ mệnh mang lại cảm giác là một phần thật sự thuộc về cuộc sống của bạn. Chúng tôi vô cùng vinh dự và phấn khởi khi được giới thiệu đến người tiêu dùng Việt Nam thương hiệu JENNIFEROOM - một thương hiệu được yêu thích và tin dùng tại Hàn Quốc. Chúng tôi mong muốn mang đến không chỉ sản phẩm chất lượng cao, mà còn là cả phong cách sống, với nét duyên dáng và sự tối giản đặc trưng của Hàn Quốc, hòa vào không gian sống hiện đại trong những ngôi nhà Việt".

Trong lần ra mắt này, JENNIFEROOM sẽ giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm tiêu biểu đã được chọn lọc kỹ lưỡng, bao gồm: Máy pha cà phê tự động; Lò nướng hơi nước; Ấm rót Mood Light; Máy xay sinh tố cầm tay và Máy sấy tóc Air Glow.

Đặc biệt, hãng còn giới thiệu quạt gấp gọn không dây đa năng 3 trong 1, có thể chuyển đổi linh hoạt giữa trạng thái để bàn, đứng hoặc gấp gọn để mang đi. Thiết bị có 8 cấp độ gió, xoay 120°, cổng sạc nhanh Type-C, điều khiển bằng nút bấm hoặc từ xa, có thể dùng trong 18 tiếng không cần sạc.

Các sản phẩm của JENNIFEROOM hiện cũng đã có mặt tại các cửa hàng LocknLock trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop.