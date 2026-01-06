Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Logistics dược phẩm tại Đà Nẵng: GONSA đưa Trung tâm phân phối GSP-GDP vào vận hành

06/01/2026 19:30 GMT+7

GONSA vừa chính thức đưa Trung tâm phân phối (DC) dược phẩm Đà Nẵng vào hoạt động giúp nâng tầm hạ tầng logistics dược phẩm tại miền Trung - Tây nguyên. Đây là bước đi chiến lược của GONSA trong lộ trình hoàn thiện mạng lưới logistics dược phẩm toàn quốc.

Logistics dược phẩm tại Đà Nẵng: GONSA đưa Trung tâm phân phối GSP-GDP vào vận hành - Ảnh 1.

Toàn cảnh DC GONSA Đà Nẵng

DC Đà Nẵng được đầu tư theo tiêu chuẩn GSP-GDP với sức chứa 1.200 pallets, duy trì nhiệt độ ổn định 15-25°C, phù hợp với nhiều nhóm thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Trung tâm sở hữu kho lạnh chuyên biệt 72 m³ được kiểm soát nhiệt độ chặt chẽ 2 - 8°C, phục vụ bảo quản các sản phẩm nhạy cảm như vắc-xin và sinh phẩm y tế.

Kết nối đồng bộ cùng DC tại Hà Nội và TP.HCM, DC Đà Nẵng góp phần rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa, và tối ưu chi phí vận hành cho các doanh nghiệp dược tại khu vực miền Trung - Tây nguyên và các tỉnh lân cận.

GONSA - đối tác uy tín với giải pháp logistics chuyên biệt cho ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Quý doanh nghiệp muốn tham quan thực tế Trung tâm phân phối đạt chuẩn GSP - GDP tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng có thể liên hệ với GONSA để được hỗ trợ.

Công ty cổ phần GONSA

  • Trụ sở chính: Lô F14-2-2 & F14-2-3 đường 24, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM
  • DC Đà Nẵng: Thửa đất số C2-7, Lô C2-7, Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
  • Hotline: 1800 646899
  • Website: https://gonsa.com.vn


