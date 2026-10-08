Logistics hàng nặng chuẩn bị gì trước siêu sale 10.10?

Mùa cao điểm cuối năm: Nhóm hàng nặng nào sẽ tăng nhu cầu?

Dịp 10.10 mở màn cho chuỗi cao điểm kéo dài đến tết, kéo theo nhu cầu mua sắm, tích trữ và tân trang không gian sống. Bán lẻ cuối năm ghi nhận sự bứt phá của các nhóm hàng trọng lượng lớn.

Đáng chú ý là nhóm đồ gia dụng và nội thất, từ thiết bị nhà bếp, đồ điện gia dụng đến bàn ghế, tủ, kệ và các sản phẩm trang trí nhà cửa. Đây là những mặt hàng chiếm nhiều diện tích vận chuyển và thường tăng nhu cầu khi người tiêu dùng có xu hướng sửa sang, làm mới không gian sống trước tết.

Bên cạnh đó, cây cảnh, chậu cảnh, hoa và đồ trang trí cũng là nhóm hàng mang tính mùa vụ rõ nét. Đặc thù của nhóm này là cồng kềnh, dễ hư hỏng, đòi hỏi khâu đóng gói, bốc xếp và giao nhận cẩn trọng hơn.

Ở nhóm khách hàng doanh nghiệp, nhu cầu luân chuyển nông sản, thực phẩm, thiết bị, máy móc và nguyên vật liệu cũng tăng khi nhà sản xuất, đại lý và các điểm bán chuẩn bị nguồn hàng cho mùa kinh doanh cuối năm.

Như vậy, áp lực của logistics hàng nặng không chỉ đến từ việc lượng đơn hàng tăng mà còn từ sự thay đổi về cơ cấu hàng hóa. Khi nhiều đơn hàng có trọng lượng lớn, kích thước cồng kềnh, hệ thống phải đồng thời đáp ứng yêu cầu về kho bãi, phương tiện, nhân lực bốc xếp và năng lực giao nhận chặng cuối.

J&T Cargo chuẩn bị gì trước mùa cao điểm?

Cách J&T Cargo chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm cho thấy doanh nghiệp đang tập trung vào nhiều lớp vận hành, từ trung tâm khai thác đến khâu giao hàng và chăm sóc khách hàng.

Linh hoạt công suất khai thác là một trong những ưu tiên đầu tiên. Nhân sự, ca làm việc và thời gian vận hành tại các trung tâm phân phối được điều chỉnh theo sản lượng thực tế. Việc chủ động tăng nguồn lực trong mùa cao điểm giúp rút ngắn thời gian lưu kho hàng hóa.

Tối ưu hiệu suất vận tải cũng được chú trọng. Với hàng nặng, việc có đủ phương tiện chưa phải yếu tố duy nhất; cách sắp xếp hàng hóa trong thùng xe cũng quyết định khả năng khai thác tải trọng. J&T Cargo chuẩn hóa quy trình xếp dỡ, tối ưu không gian vận chuyển, đồng thời tăng tần suất chuyến và chuẩn bị phương án huy động thêm phương tiện tải trọng lớn khi cần.

Công nghệ hỗ trợ điều phối hành trình. Thuật toán tối ưu lộ trình được sử dụng để hỗ trợ phân bổ phương tiện và lựa chọn hành trình phù hợp với tình hình giao thông. Trong mùa cao điểm, khi lưu lượng phương tiện tăng, việc chủ động điều chỉnh tuyến đường có thể giúp hạn chế ảnh hưởng từ các điểm ùn tắc.

Ở chặng giao nhận địa phương, J&T Cargo có sự tiếp sức của gần 130 bưu cục đối tác trên toàn quốc. Đây là lớp vận hành trực tiếp tiếp nhận, bốc xếp và giao các đơn hàng đến khách hàng tại từng khu vực, đặc biệt quan trọng với những lô hàng cồng kềnh cần phương án giao nhận phù hợp.

Một phần chuẩn bị khác nằm ở chăm sóc khách hàng. Khi sản lượng tăng, nhu cầu kiểm tra trạng thái và hành trình đơn hàng cũng tăng theo. J&T Cargo tăng cường nguồn lực hỗ trợ tra cứu, tiếp nhận yêu cầu và xử lý các vấn đề phát sinh, giúp người gửi và người nhận chủ động theo dõi đơn hàng trong suốt quá trình vận chuyển.

Nhìn tổng thể, các lớp chuẩn bị này nhằm tạo thêm khả năng phản ứng cho hệ thống khi sản lượng tăng nhanh, thay vì chỉ bổ sung nguồn lực tại một khâu riêng lẻ.

"Phép thử" tháng 9 và chặng đường dài phía trước

Sản lượng gần 50.000 tấn trong tháng 9 là một dấu mốc đáng chú ý trước khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm. Trong điều kiện thời tiết tại nhiều khu vực diễn biến phức tạp, việc duy trì hoạt động ở khối lượng lớn đặt ra yêu cầu cao đối với khả năng phối hợp giữa kho bãi, phương tiện, nhân lực và các điểm giao nhận.

Tuy nhiên, 10.10 mới chỉ là một trong những cột mốc đầu tiên. Sau đó, áp lực với ngành logistics sẽ tiếp tục qua 11.11, 12.12, giáng sinh và tết, khi nhu cầu mua sắm và luân chuyển hàng hóa cùng tăng.

Với logistics hàng nặng, khả năng "chịu tải" vì thế không chỉ được đo bằng số lượng đơn hàng có thể tiếp nhận, mà còn bằng khả năng duy trì dòng hàng ổn định từ kho bãi, qua các trung tâm khai thác và phương tiện vận chuyển đến tận tay người nhận.

Mùa cao điểm cuối năm sẽ tiếp tục là phép thử đối với khả năng phối hợp đồng bộ giữa hạ tầng, phương tiện, nhân lực, công nghệ và dịch vụ khách hàng của các doanh nghiệp logistics hàng nặng.