Logistics Việt Nam đi học hỏi 'xanh hóa, số hóa' ở Bỉ

Chủ đề của FWC 2023 là "Khí hậu đang thay đổi ngành logistics". Theo ông Thành, chủ đề này rất ý nghĩa đúng với thời điểm hiện nay. Ngành logistics Việt Nam cũng đang định hướng với sự phát triển bền vững, xanh hóa trong sự biến đổi chung này. "Chúng tôi hi vọng các doanh nghiệp logistics Việt Nam được tiếp cận các xu hướng mới và có những giải pháp thích ứng với sự biến đổi khí hậu, môi trường kinh doanh hiện nay. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp giao lưu, kết nối và hợp tác phát triển những lĩnh vực phù hợp", ông Đặng Vũ Thành nhấn mạnh.



Từ Bỉ, ông Đặng Vũ Thành cho biết, sự kiện đã thu hút nhiều doanh nghiệp logistics toàn cầu và đây là cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp logistics Việt Nam giao lưu kết nối, học hỏi kinh nghiệm, hợp tác phát triển. Đặc biệt các kiến thức, kinh nghiệm về số hóa, xanh hóa ngành logistics để áp dụng tại Việt Nam, giúp Việt Nam trở thành một trung tâm lớn hơn về logistics và phát triển bền vững.

Lãnh đạo FIATA và các doanh nghiệp tại gian hàng của Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam

VLA

Khẳng định triển vọng phát triển của lĩnh vực logistics tại Việt Nam, ông Stéphane Graber, Tổng giám đốc FIATA cho biết vừa có chuyến khảo sát ở Việt Nam vào tháng 7 vừa qua, để chuẩn bị cho FWC 2025 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2025. Cũng trong dịp này, Chủ tịch FIATA Ivan Petrov và ông Stéphane Graber đã gặp gỡ và có buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn quan hệ của Việt Nam với Liên đoàn FIATA ngày càng thắt chặt và hiệu quả.

Đồng thời nhấn mạnh Việt Nam cần hợp tác với FIATA để được tham vấn cơ chế phát triển logistics Việt Nam "đi sau về trước" theo kịp xu thế chung của thế giới và quan trọng nhất giúp giảm chi phí, tạo giá thành thấp cho sản phẩm và nâng sức cạnh tranh trên trường quốc tế, giúp đỡ Việt Nam đào tạo về nguồn nhân lực, quản trị tổ chức, tham vấn vấn đề công nghệ phát triển...

Tổng Giám đốc FIATA Stéphane Graber tại gian hàng của VLA VLA

FWC 2023 có hơn 1.000 đại biểu tới từ 80 quốc gia tham dự với 72 diễn giả, 27 cuộc họp và phiên thảo luận. Việt Nam có gần 20 đại biểu là lãnh đạo Hiệp hội VLA, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn về logistics quốc tế của Việt Nam như Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (SNP), Công ty CP Kho vận miền Nam (SOTRANS), Công Ty CP Giao nhận vận tải con Ong (Bee Logistics), Công ty CP Hàng hải MACS, Công ty WE ARE ONE (WR1)…