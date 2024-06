Lời cảm tạ

Chồng, cha, ông của chúng tôi là cụ Đoàn Nguyên, sinh năm 1933, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Điều hành Công ty Dệt Phong Phú, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 6 giờ 30 phút, ngày 08.06.2024 (tức ngày 03 tháng 05 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 92 tuổi. Tang lễ được tổ chức tại gia đình, số nhà 26 đường Đình Phong Phú, KP.7, phường Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức.

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng cảm ơn Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức, TP.HCM; Tập đoàn Dệt may Việt Nam; Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú; Công ty Dệt gia dụng Phong Phú; Tập đoàn Vinamilk, Ban Biên tập, CBPV Báo Thanh Niên, Công ty CP Hướng nghiệp Á Âu, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú B; quý thầy chùa Già Lam…cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp; cô dì, chú bác, anh chị em trong thân bằng quyến thuộc, nội ngoại, thông gia, bằng hữu gần xa cùng bà con lối xóm…đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa, chia buồn, thắp hương, thăm hỏi, động viên, dự lễ truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa cụ ông Đoàn Nguyên về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Phúc An Viên, TP.Thủ Đức.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được cảm thông và lượng thứ.

Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình:

Bà quả phụ: Trần Thị Mười; Trưởng nam: Đoàn Minh Tâm