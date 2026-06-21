Lời chúc mừng ngày của cha 2026 hay và ý nghĩa: 'Có cha là có tất cả!'

Ngày của cha diễn ra vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng 6, năm nay rơi vào ngày 21.6. Đây là ngày đặc biệt để tôn vinh và tri ân những người cha trên khắp thế giới, là thời điểm để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đàn ông đã dành tình yêu thương vô điều kiện cho các con của mình.

Hôm nay là ngày của cha 2026, ngày được nhiều người đặc biệt quan tâm ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Trên mạng xã hội thời điểm này ngập tràn lời chúc hay và ý nghĩa dành cho những người cha ẢNH: AI

Nguồn gốc ngày của cha được cho là xuất phát từ Mỹ, bắt nguồn từ một sự kiện đau lòng. Vào năm 1908, một người phụ nữ tên là Grace Golden Clayton muốn vinh danh những người cha đã mất trong vụ nổ mỏ bi thảm năm 1907 ở Monongah, Tây Virginia.

Vào ngày này, nhiều người dành thời gian với cha của họ và bày tỏ lòng biết ơn với đấng sinh thành. Một số tặng quà ngày của cha như thiệp, quần áo hoặc đồ dùng. Những người khác lên kế hoạch cho các hoạt động vui vẻ như tiệc nướng, dã ngoại hoặc trò chơi thể thao. Đối với một số gia đình, đó chỉ đơn giản là dành thời gian cho nhau, trò chuyện, chia sẻ.

Chúc tất cả những người cha luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc

Trên mạng xã hội Việt Nam, nhiều người dành những lời chúc đặc biệt cho đấng sinh thành - người cha của mình. Một tài khoản mạng xã hội đã gửi lời tri ân sâu sắc đến những người cha, những người luôn âm thầm hy sinh, yêu thương và là điểm tựa vững chắc cho gia đình.

"Có thể theo thời gian, mái tóc cha đã bạc hơn, bước chân đã chậm hơn, nhưng tình yêu và sự quan tâm cha dành cho con cái vẫn luôn vẹn nguyên như ngày nào. Chúng tôi xin kính chúc tất cả những người cha luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và có thật nhiều khoảnh khắc ấm áp bên những người thân yêu", tài khoản chia sẻ.

Trong khi đó, tài khoản Nguyễn Thuận dành những lời nhắn nhủ đặc biệt cho cha của mình: "Happy Father’s Day 2026! Nhân ngày của cha 2026, con chúc bố thật nhiều sức khỏe và niềm vui bên cạnh mẹ và chúng con! Con cảm ơn bố vì tất cả. Bố luôn suy nghĩ, yêu thương và hy sinh vì con. Bố luôn yêu chiều, cho con cuộc sống đầy đủ, một gia đình đầm ấm và tràn ngập tiếng cười. Bố luôn truyền động lực, sự tự tin và ý nghĩ tích cực cho con… Bố là người bố tuyệt vời nhất! Bố là người đàn ông siêu anh hùng! Bố là người thầy thông tuệ nhất! Bố là niềm tự hào và kiêu hãnh của chúng con! Có bố là con có tất cả. Con biết ơn vì bố luôn bên cạnh. Con biết ơn vì con được làm con của bố mẹ!".

Nhiều lời chúc dành cho những người cha hôm nay ẢNH: NVCC

Một tài khoản có gần 4.000 người theo dõi đã có những trải lòng xúc động. Theo người này, có những người cha không giỏi nói lời yêu thương nhưng tình yêu của cha nằm trong những điều rất nhỏ.

"Là phần thức ăn ngon luôn dành cho con. Là những lần dậy sớm đưa con đi học. Là những cuộc gọi ngắn ngủi chỉ để hỏi: "Hôm nay con ăn uống đầy đủ chưa?". Cha có thể không nói nhiều về sức khỏe của mình, nhưng lại luôn lo cho sức khỏe của cả gia đình. Nhân ngày của cha, đừng quên dành cho cha một lời cảm ơn, một bữa cơm sum vầy, hay đơn giản là một cuộc trò chuyện nhiều hơn mọi ngày. Bởi đôi khi, món quà ý nghĩa nhất không nằm ở giá trị vật chất, mà nằm ở sự hiện diện và quan tâm của những người thân yêu. Chúc những người cha luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc bên gia đình", tài khoản này chia sẻ.