Văn hóa

Lời của gió chiêm nghiệm từng khoảnh khắc đời sống

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
11/08/2025 08:00 GMT+7

Sáng 10.8, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, P.Bến Thành), triển lãm Lời của gió được khai mạc, đánh dấu hành trình sáng tạo nghệ thuật kiên định và không ngừng cách tân suốt hơn 4 thập niên của điêu khắc gia Nguyễn Hoàng Ánh.

Các tác phẩm của ông luôn có cái nhìn độ lượng, chất chứa yêu thương và chiêm nghiệm từng khoảnh khắc mong manh của đời sống: có thể là một chiếc lá rơi, một làn gió nhẹ, một nụ cười thoáng qua…

Triển lãm Lời của gió: Chiêm nghiệm nghệ thuật sống động của Nguyễn Hoàng Ánh - Ảnh 1.

Một số tác phẩm giới thiệu tại triển lãm Lời của gió

ẢNH: Q.TRÂN

Đến với mỹ thuật từ năm 1981, điêu khắc gia Nguyễn Hoàng Ánh (65 tuổi, hội viên Hội Mỹ thuật VN) chính thức ghi dấu ấn trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 1984 qua hàng loạt thành tựu, từ các giải thưởng cấp nhà nước, quốc tế, cho đến nhiều công trình tượng đài và tác phẩm nơi không gian công cộng mang sức lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt ông nổi tiếng với công trình phù điêu trang trí ở khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định tại đền Bến Dược, Củ Chi (2015), công trình tượng luật sư Nguyễn Hữu Thọ (2019), tượng đài tưởng niệm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 tại Bình Chánh (2021)…

Triển lãm Lời của gió: Chiêm nghiệm nghệ thuật sống động của Nguyễn Hoàng Ánh - Ảnh 2.

Nhà điêu khắc Nguyễn Hoàng Ánh bên tác phẩm Bầu trời xanh

ẢNH: Q.TRÂN

Lời của gió không đơn giản là cuộc trò chuyện thì thầm qua từng đứa con tinh thần của điêu khắc gia giữa dòng đời đầy biến động, bon chen và vội vã mà còn mang đến cho người xem những cảm nhận về sự tư lự trầm lắng mà tác giả muốn gửi gắm qua từng hình tượng. Các tác phẩm trong triển lãm cho thấy một thanh âm riêng biệt, tĩnh tại mà vang vọng, lặng lẽ nhưng đầy cảm hứng, gợi nhắc về cái đẹp thanh sơ, trong trẻo, cái đẹp của nội tâm, minh triết và cảm thức sâu xa.

Điều làm nên dấu ấn của điêu khắc gia Nguyễn Hoàng Ánh không ở hình thức hay quy mô, mà chính là ở tinh thần lãng mạn, phóng khoáng, cô đọng, đôi khi dí dỏm nhưng luôn ẩn chứa chiều sâu tư tưởng và cái nhìn nhân văn. Trong từng khối hình, người xem có thể bắt gặp nhịp thở nhẹ nhàng của thiên nhiên, đồng thời cảm nhận được cái nhìn sắc sảo và suy tư sâu lắng của người nghệ sĩ trước cuộc sống, con người và những vấn đề xã hội đương thời.

Triển lãm Lời của gió diễn ra đến hết ngày 17.8. 

