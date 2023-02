Lỗi dây an toàn, hơn 17.700 xe Hyundai Santa Fe tại Việt Nam 'lãnh án' triệu hồi

Năm 2023 mới chỉ đi qua gần 2 tháng nhưng Hyundai liên tiếp triệu hồi hàng ngàn ô tô bị lỗi tại Việt Nam. Không lâu sau khi gần 360 chiếc Hyundai Elantra thế hệ mới "lãnh án" triệu hồi khi mới bán ra thị trường được 4 tháng, mới đây đến lượt mẫu Crossover 7 chỗ bán chạy nhất của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam - Hyundai Santa Fe.



Hơn 17.700 xe Hyundai Santa Fe tại Việt Nam "lãnh án" triệu hồi do có nguy cơ dính lỗi liên quan đến bộ căng dây an toàn Bá Hùng

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị này vừa phê duyệt thông tin triệu hồi của Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) liên quan đến hơn 17.700 chiếc Hyundai Santa Fe, gồm có cả bản nhập khẩu từ Hàn Quốc và lắp ráp tại nhà máy ở Ninh Bình.

Cụ thể, trong số hơn 17.700 chiếc Hyundai Santa Fe "lãnh án" triệu hồi lần này, có 17.670 xe Santa Fe lắp ráp trong nước gồm các phiên bản dùng động cơ diesel 2.2L 8AT, động cơ xăng 2.5L MPI 6AT và động cơ xăng tăng áp 2.4L GDI 8 DCT, được xác định xuất xưởng trong khoảng thời gian từ ngày 30.1.2021 - 15.10.2022. Ngoài ra, còn có 51 xe Santa Fe sản xuất tại nhà máy ở Hàn Quốc từ tháng 12.2020 - 9.2021. Phần lớn các xe thuộc diện triệu hồi đã phân phối đến tay người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam.

Nguyên nhân triệu hồi Hyundai Santa Fe lần này liên quan đến hệ thống dây đai an toàn Bá Hùng

Tương tự mẫu xe anh em Hyundai Elantra, nguyên nhân triệu hồi Hyundai Santa Fe lần này liên quan đến hệ thống dây đai an toàn. Cụ thể, theo HTV trên các xe nằm trong diện bị ảnh hưởng, khi xảy ra va chạm, ngòi nổ túi khí được kích hoạt, áp suất trong bộ tạo khí của bộ căng dây đai an toàn ghế trước tăng lên đột ngột. Trong một số trường hợp áp lực đường ống bị quá tải, một số linh kiện bên trong bộ tạo khí tiềm ẩn nguy cơ bung ra, các mảnh linh kiện có thể lọt vào khoang hành khách gây mất an toàn cho người ngồi trong xe.

Bộ căng dây đai là một thiết bị để cuốn đai an toàn ngay tức thì khi va đập vừa xảy ra và giữ cho người lái và hành khách tránh việc va đập.

Để tuân thủ thực hiện các quy định hiện hành và đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam quyết định thực hiện chương trình triệu hồi để lắp thêm nắp bảo vệ trên bộ căng dây đai an toàn.

Đợt triệu hồi này sẽ được thực hiện miễn phí tại các đại lý chính thức của Hyundai Thành Công trên toàn quốc. Thời gian kiểm tra, sửa chữa mỗi xe mất khoảng khoảng 40 phút. Với lượng xe bị ảnh hưởng khá nhiều, đợt triệu hồi này sẽ kéo dài đến hết ngày 1.2.2033 với các xe Hyundai Santa Fe nhập khẩu. Trong khi với các xe lắp ráp trong nước, chương trình triệu hồi sẽ kết thúc vào ngày 1.10.2050.

Chương trình triệu hồi này sẽ được thực hiện miễn phí tại đại lý chính thức của Hyundai Thành Công trên toàn quốc Bá Hùng

Hyundai Santa Fe được biết đến là mẫu Crossover 7 chỗ bán chạy nhất của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam. Năm 2022 vừa qua, doanh số bán Santa Fe đạt 10.603 xe. Tính đến thời điểm này của năm 2023 đây là đợt triệu hồi xe tại Việt Nam có lượng xe bị ảnh hưởng lớn nhất.