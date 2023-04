Lỗi dây an toàn, Toyota Việt Nam triệu hồi Vios và Yaris

Sau đợt triệu hồi Toyota Veloz vào đầu năm 2023, mới đây Toyota Việt Nam (TMV) tiếp tục triển khai đợt triệu hồi liên quan đến Toyota Vios - dòng xe bán chạy nhất của hãng tại thị trường Việt Nam vào năm ngoái, cùng với mẫu hatchback Toyota Yaris.



Trong số 14 xe Toyota "lãnh án" triệu hồi có 12 chiếc Vios Bá Hùng

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, chương trình triệu hồi Toyota Vios và Yaris bắt đầu được hãng xe Nhật Bản triển khai từ ngày 17.4. Tổng cộng chỉ có 14 xe bị ảnh hưởng, gồm 12 chiếc Toyota Vios lắp ráp tại Việt Nam và 2 chiếc Yaris nhập khẩu, được xác định xuất xưởng trong khoảng thời gian từ ngày 29.6 đến 31.10.2022. Tất cả xe đã được Toyota Việt Nam phân phối đến tay khách hàng.

Các xe bị ảnh hưởng được xác định bị lỗi ở cụm dây đai an toàn phía trước. Theo Toyota Việt Nam, đây là hàng phụ tùng bán lẻ theo nhu cầu khách hàng, được lắp đặt bởi các đại lý ủy quyền của Toyota Việt Nam chứ không phải phụ tùng nguyên bản theo xe.

Trên những xe được lắp dây đai an toàn này, trong điều kiện chức năng căng đai được kích hoạt, dây đai có thể kéo dài hơn so với thiết kế. Điều này có thể làm tăng phạm vi dịch chuyển về phía trước của hành khách, tăng nguy cơ bị thương trong trường hợp va chạm đủ mạnh để kích hoạt chức năng hạn chế lực.

Toyota Yaris cũng nằm trong diện triệu hồi lần này do lỗi liên quan đến dây đai an toàn phía trước

Do đó, để đảm bảo an toàn cho người dùng xe Vios, Yaris thuộc diện bị ảnh hưởng, Toyota Việt Nam phối hợp cùng các đại lý ủy quyền triển khai đợt triệu hồi để kiểm tra, thay thế dây đai an toàn trước. Thời gian kiểm tra, sửa chữa mỗi xe mất khoảng 40 - 45 phút, tất cả các xe thuộc diện triệu hồi lần này được miễn phí sửa chữa liên quan đến cụm dây đai an toàn phía trước.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2023, Toyota Việt Nam triệu hồi xe để khắc phục sửa lỗi. Đợt triệu hồi đầu tiên diễn ra hồi tháng 1.2023 liên quan đến các phiên bản của Toyota Veloz. Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản còn triển khai một đợt triệu hồi khác liên quan đến các mẫu xe mang thương hiệu Lexus.