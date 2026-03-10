Lời giải cho bài toán khan hiếm BĐS biển sở hữu lâu dài tại Phú Quốc

Tuy nhiên, trong khi nguồn cầu ngày càng gia tăng, quỹ đất sở hữu lâu dài tại Phú Quốc cực kỳ hạn chế, tạo nên sự lệch pha cung - cầu, khiến phân khúc này trở thành "tài sản quý hiếm" trên thị trường.

Bất động sản biển sở hữu lâu dài - tài sản quý hiếm của thị trường Phú Quốc

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam năm 2025 ghi nhận sự khởi sắc ấn tượng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Theo đó, nguồn cung năm 2025 đạt 16.000 sản phẩm mới, cao gấp 3,6 lần năm 2024. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, đạt hơn 9.000 giao dịch, gấp 4 lần năm trước đó. Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới đạt 55%, tăng 5 điểm phần trăm so với năm 2024.

Đáng chú ý, hậu khủng hoảng 2022 - 2023, khẩu vị của giới đầu tư đã thay đổi. Thay vì dàn trải và lướt sóng, dòng tiền tập trung chọn lọc những phân khúc có khả năng tạo dòng tiền thực và giá trị tích lũy dài hạn. Bất động sản biển nổi lên như lựa chọn kép: vừa khai thác dòng tiền bền vững, vừa tích sản chiến lược.

Bất động sản biển sở hữu lâu dài Phú Quốc là kênh đầu tư hấp dẫn giới đầu tư

Phú Quốc từ lâu là thị trường bất động sản biển giàu tiềm năng nhờ hội tụ vị thế đặc biệt và những động lực tăng trưởng liên tục được kích hoạt. Là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái biển hiếm có và quỹ đất ven biển giá trị, Phú Quốc giữ vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế biển và giao thương quốc tế. Việc được chọn đăng cai APEC 2027 trở thành cú hích quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ hạ tầng, dịch vụ và thương mại, đồng thời mở ra chu kỳ phát triển mới cho thị trường bất động sản địa phương.

Hậu APEC 2027, Phú Quốc bước vào chu kỳ phát triển mới khi dòng vốn, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia trong và ngoài nước gia tăng, hình thành lực lượng cư dân đến sinh sống, làm việc dài hạn. Hòn đảo chuyển mình từ điểm đến du lịch sang một đô thị biển năng động, nhu cầu sở hữu nhà ở để an cư, kinh doanh và tích lũy cũng tăng mạnh.

Với tâm lý đầu tư truyền thống "ăn chắc mặc bền", nhà đầu tư Việt Nam luôn ưu tiên những bất động sản có pháp lý lâu dài, vừa đảm bảo giá trị tích lũy bền vững, vừa có thể khai thác dòng tiền trong dài hạn. Trong bối cảnh đó, bất động sản biển sở hữu lâu dài tại Phú Quốc ngày càng được săn tìm.

Tuy nhiên, nguồn cung của phân khúc này lại cực kỳ hạn chế. Theo quy hoạch, khoảng 70% diện tích đảo được giữ cho rừng nguyên sinh và bảo tồn sinh thái, đất sở hữu lâu dài chỉ chiếm khoảng 6% tổng quỹ đất Phú Quốc. Sự hữu hạn khiến bất động sản có pháp lý lâu dài trở thành tài sản giá trị lõi, hứa hẹn dư địa tăng giá bền vững theo đà tăng trưởng kinh tế và dân số.

Meyhomes Capital Phú Quốc - giải cơn khát của bất động sản Phú Quốc

Trong "bài toán khan hiếm" của thị trường, Meyhomes Capital Phú Quốc với quy mô hơn 300ha được xem là lời giải mang tính chiến lược: đại đô thị all-in-one tiên phong được quy hoạch đồng bộ, vận hành bài bản thuộc 6% quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo.

Meypearl Harmony Phú Quốc nâng cấp chất lượng sống theo chuẩn quốc tế, đảm bảo dòng tiền vận hành ổn định và gia tăng giá trị theo thời gian

Tọa lạc tại lõi tăng trưởng Nam Phú Quốc, dự án được định hình như hạt nhân kinh tế - hành chính tương lai của đảo Ngọc. Trên quỹ đất ven biển sở hữu lâu dài hiếm hoi, Meyhomes Capital Phú Quốc kiến tạo một cấu trúc đô thị đủ lớn để tự vận hành hệ sinh thái thương mại - dịch vụ hoàn chỉnh. Đây là lợi thế gần như độc bản, khó tái tạo và sao chép trong bối cảnh phần lớn diện tích đảo bị giới hạn bởi định hướng bảo tồn sinh thái.

Trong bức tranh tổng thể ấy, Meypearl Harmony Phú Quốc thể hiện tư duy phát triển linh hoạt: căn hộ ven biển hướng đến chuẩn sống nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời tối ưu khai thác nhờ vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Sở hữu vị trí cách Bãi Trường 150 m, tiếp giáp bốn trục đường lớn trên đại lộ ven biển 66 m, dự án kết nối nhanh đến Dương Đông, sân bay quốc tế và chuỗi tiện ích trọng điểm của Meyhomes Capital Phú Quốc.

Việc liền kề khách sạn 5 sao Grand Mercure và được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế giúp Meypearl Harmony Phú Quốc không chỉ nâng cấp chất lượng dịch vụ, mà còn sở hữu nền tảng khai thác bài bản, đảm bảo dòng tiền vận hành ổn định và gia tăng giá trị theo thời gian.

Nhờ đó, Meyhomes Capital Phú Quốc nói chung và Meypearl Harmony Phú Quốc nói riêng không chỉ dừng lại ở việc giải bài toán khan hiếm nguồn cung. Quan trọng hơn, dự án mở ra một chuẩn mực mới cho tư duy an cư và đầu tư trong giai đoạn mới của thị trường.

Thay vì lựa chọn giữa ở hoặc khai thác, giữa tích sản dài hạn hay tối ưu dòng tiền ngắn hạn, mô hình đô thị đa chức năng cho phép hai mục tiêu này song hành. Cư dân có thể tận hưởng không gian sống với đầy đủ tiện ích giáo dục, thương mại, dịch vụ; đồng thời nhà đầu tư có thể linh hoạt khai thác giá trị tài sản theo chu kỳ du lịch và tăng trưởng hạ tầng.

Không gian sống đủ đầy tiện ích và giao hòa với thiên nhiên tại dự án

Thị trường đang bước vào chu kỳ mới, lấy giá trị bền vững và hiệu quả thực làm cốt lõi. Do đó, chỉ những dự án hội tụ tính khan hiếm, pháp lý vững chắc và hệ sinh thái hoàn chỉnh mới thiết lập nên chuẩn mực mới, dẫn dắt và làm chủ thị trường. Meyhomes Capital Phú Quốc nói chung và Meypearl Harmony Phú Quốc không chỉ đón đầu tăng trưởng đảo Ngọc, mà còn là biểu tượng của phát triển bền vững: an cư thực chất, đầu tư linh hoạt và tích sản dài hạn.