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    Lời hối hận vụ in lậu 21.000 quyển sách: 'Mong những người sau không giống như tôi'
    VideoThời sự

    Lời hối hận vụ in lậu 21.000 quyển sách: 'Mong những người sau không giống như tôi'

    Ngọc Lê
    Ngọc Lê
    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố 3 đối tượng liên quan đến đường dây in ấn, phát hành trái phép 21.000 quyển sách.

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