Lợi ích bất ngờ của việc ăn bắp cải

Bắp cải (cabbage) được phân loại là một loại rau họ cải, như bông cải xanh, súp lơ trắng, cải Brussels và cải xoăn.

"Bắp cải là một loại rau tuyệt vời vì nó có hàm lượng calo thấp, nhiều polyphenol và chất chống oxy hóa bao gồm cả vitamin C", Amber Pankonin, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký và chủ sở hữu blog thực phẩm Stirlist, cho biết.

"Nó cũng có nhiều chất xơ làm cho nó no hơn và nó có thể có các hương vị khác, làm cho nó trở nên hoàn hảo cho món xào hoặc món hầm", chuyên gia Pankonin nói thêm.

Vì vậy, nếu bạn đã quên bắp cải, có thể đã đến lúc bạn phải chú ý đến nó. Bắp cải có một tác dụng là có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư và giảm viêm, đó là nhờ nó có tác dụng chống oxy hóa.

Chuyên gia Pankonin nói: “Chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể có thể gây ra stress oxy hóa, có thể gây ung thư, bệnh tim hoặc thoái hóa điểm vàng. Một chế độ ăn nhiều rau họ cải như bắp cải có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính", theo Eat This, Not That!





Khi có quá tải các gốc tự do trong cơ thể, nó có thể dẫn đến stress oxy hóa, dẫn đến sự phát triển của bệnh mạn tính ở người.

Chất chống oxy hóa chống lại stress oxy hóa, đó là lý do tại sao bắp cải là một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn.

Cụ thể, bắp cải cũng có thể có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ung thư ruột kết.

Một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí Immunity cho thấy những con chuột được cho ăn bắp cải có phản ứng miễn dịch tích cực trong ruột giúp bảo vệ nó khỏi bị viêm, ung thư.

Theo chuyên gia Pankonin, ngoài việc có thể làm giảm nguy cơ ung thư và chống lại các bệnh mạn tính, bắp cải cũng là một lựa chọn thông minh khi phù hợp với túi tiền của bạn, theo Eat This, Not That!

Cô Pankonin nói: “Là một chuyên gia dinh dưỡng ẩm thực, tôi yêu bắp cải không chỉ vì nó bổ dưỡng mà còn có giá siêu rẻ, dễ chế biến và dễ mua cho hầu hết mọi người”.