Lợi ích của hợp chất Fucoidan đối với sức khỏe bệnh nhân ung thư

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Umi No Shizuku, với thành chính là hợp chất fucoidan và chiết xuất từ nấm agaricus được sản xuất tại Nhật Bản, chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Sản phẩm có 3 dạng bột, viên và nước, phù hợp với nhiều lứa tuổi, tiện dụng, dễ bảo quản. Sản phẩm là sự kết hợp từ chiết xuất tảo nâu mozuku, chiết xuất tảo nâu mekabu, bột tinh chế từ nấm agaricus, giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ hạn chế quá trình ô xy hóa, thích hợp cho người cần nâng cao sức đề kháng, người cần giảm tác hại do hóa trị, xạ trị. Umi No Shizuku được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản và có mặt ở nhiều nước khác. Vì vậy, người dùng có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm.

Sản phẩm Umi No Shizuku có 3 dạng bột, viên và nước

Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản và được phân phối bởi Công ty TNHH Umi No Shizuku.

Fucoidan Umi No Shizuku được phân phối bởi Công ty TNHH Umi No Shizuku, thuộc Tập đoàn Kamerycah Food - một trong những sản xuất thực phẩm từ nguyên liệu biển hàng đầu Nhật Bản với hơn 40 năm lịch sử.

