Lợi ích của quả vải đối với sức khỏe

Vải là loại trái cây nhiệt đới, chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, đặc biệt giàu vitamin C. Vải cũng là nguồn cung cấp vitamin B2, sắt, kali, canxi, đồng, chất béo, chất đạm, chất xơ, magiê, phốt pho,…

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của quả vải đối với sức khỏe, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health.

Vải chứa nhiều vitamin C - một chất chống oxy hóa mạnh Pexels

Tính chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do (các phân tử không ổn định có thể làm hỏng tế bào) khỏi cơ thể. Khi các gốc tự do ở mức cao, chúng có thể gây ra stress oxy hóa trong cơ thể, làm tổn thương tế bào và dẫn đến bệnh tật.

Vải chứa nhiều vitamin C - một chất chống oxy hóa mạnh. Quả vải cũng chứa các chất chống oxy hóa khác, bao gồm polyphenol, anthocyanin và selen.

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch

Vải có nhiều vitamin C, tăng cường chức năng của các tế bào hệ thống miễn dịch như tế bào bạch cầu, chống nhiễm trùng. Vitamin C cũng là chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do - vốn ngăn cản hệ thống miễn dịch hoạt động tốt.

Vải cũng chứa vitamin nhóm B, hỗ trợ sức khỏe hệ vi sinh vật đường ruột và sản xuất kháng thể. Loại trái cây này cũng chứa các khoáng chất như đồng, sắt và selen, hỗ trợ chức năng và hoạt động của tế bào miễn dịch.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Một khẩu phần 100 g vải chứa 1,3 g chất xơ. Chất xơ rất quan trọng vì nó giúp di chuyển thức ăn qua hệ tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn và ngăn ngừa táo bón. Chất xơ cũng điều chỉnh cơn đói và lượng đường trong máu.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch

Vải là nguồn cung cấp polyphenol dồi dào, có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp giảm viêm, cải thiện huyết áp, cholesterol và mức insulin. Chất xơ trong vải cũng có thể giúp giảm các yếu tố ảnh hưởng sức khỏe tim mạch.

Có lợi cho làn da

Vải rất giàu vitamin C - một chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe làn da. Vitamin C làm tăng sản xuất collagen và elastin, làm giảm các dấu hiệu lão hóa bằng cách cải thiện độ đàn hồi và độ săn chắc của da. Vitamin C cũng có tác dụng ngăn ngừa tác hại từ tia cực tím (UV) và các yếu tố khác gây hại cho da.

Tuy nhiên, do trong vải có lượng đường cao nên các chuyên gia khuyến nghị người bị tiểu đường nên hạn chế ăn loại trái cây này.