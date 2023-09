Lợi ích của tách cà phê đen đã được khoa học chứng minh

Cà phê đen là cà phê nguyên chất không thêm kem hay đường sữa và không có chất làm ngọt. Hoặc nếu bạn không thích cà phê đen, thì chỉ thêm rất ít kem, sữa hoặc đường. Uống cà phê theo cách này, bạn sẽ nhận được lợi ích từ các chất chống oxy hóa và caffeine ở mức tối đa.

Uống cà phê đen, bạn sẽ nhận được lợi ích từ các chất chống oxy hóa và caffeine ở mức tối đa Shutterstock

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống cà phê đen mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, theo trang tin Health Shots.

Tiến sĩ, bác sĩ Neeti Sharma, chuyên gia tư vấn cấp cao về dinh dưỡng và ăn kiêng tại Bệnh viện Marengo Asia Hospitals, Gurugram (Ấn Độ), cho hay cà phê chứa các chất dinh dưỡng có thể giúp ích cho sức khỏe theo nhiều cách.

Giảm nguy cơ ung thư

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cà phê, đặc biệt là cà phê đen có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư vú, đại trực tràng và gan. Các nhà khoa học cho rằng nhờ vào chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào chống lại các gốc tự do, theo chuyên trang y tế WebMD.

Giảm nguy cơ xơ gan

Nghiên cứu cho thấy uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ xơ gan, đặc biệt là xơ gan do rượu. Một nghiên cứu lớn cho thấy uống 4 tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm tới 80% nguy cơ xơ gan do rượu và giảm 30% nguy cơ xơ gan không do rượu.

Ngừa bệnh Alzheimer



Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Journal of Alzheimer's Disease cho thấy uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày, đặc biệt là cà phê đen, có thể giúp giảm 65% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer, theo Health Shots.

Cà phê đen cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường Shutterstock

Phòng chống bệnh Parkinson

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống nhiều cà phê giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh Parkinson. Thậm chí người đã mắc bệnh này, cà phê đen có thể giúp kiểm soát chuyển động tốt hơn.

Giảm cân

Một nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Mỹ) nhận thấy uống cà phê đen có tác dụng tích cực trong việc giảm cân. Ngoài ra, không thêm đường sẽ giúp cà phê ít calo.

Tăng hiệu suất tập luyện

Chuyên gia Sharma cũng chỉ ra uống cà phê đen trước khi tập luyện giúp cải thiện khả năng tập trung năng lượng và hiệu suất.

Nâng cao tâm trạng

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 1 tách cà phê đen giúp cải thiện tâm trạng và nâng cao tinh thần. Vì vậy, khi cảm thấy khó chịu, hãy thử uống 1 tách cà phê đen không đường, theo Health Shots.